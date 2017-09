Dos experts parlaran a Crèdit Andorrà sobre les implicacions de la nova fiscalitat del país

Els experts Antoni Bisbal, economista i soci director de l’oficina Crowe Horwath Andorra, i Joan Iglesias, exinspector de la hisenda espanyola i soci del departament fiscal de Crowe Horwath Spain, oferiran la conferència informativa 'Fiscalitat andorrana: implicacions i tipificació del delicte fiscal', el 4 d’octubre a l’edifici Crèdit Centre. Tenint en compte el nou escenari fiscal, Crèdit Andorrà creu important conèixer la nova realitat andorrana i els efectes que pot tenir en el teixit empresarial i en el contribuent

Crèdit Andorrà, juntament amb Crowe Horwath Alfa Capital, oferiran la conferència informativa 'Fiscalitat andorrana: implicacions i tipificació del delicte fiscal', a càrrec d’Antoni Bisbal, economista i soci director de l’oficina Crowe Horwath Andorra, i Joan Iglesias, exinspector de la hisenda espanyola i soci del departament fiscal de Crowe Horwath Spain. L’acte tindrà lloc el dia 4 d’octubre, a les 18.30 hores, a l’edifici Crèdit Centre.

El passat mes de juliol es va modificar la Llei qualificada del Codi penal, que entre altres aspectes modificava un article sobre el delicte fiscal, ampliant-ne el contingut i quantificant l’import a partir del qual es considera delicte fiscal. Tenint en compte aquest nou escenari fiscal, Crèdit Andorrà considera important conèixer la nova realitat andorrana, quins són els efectes que pot tenir en el nou esdevenir del teixit empresarial andorrà i en el contribuent, i també com està evolucionant en els països de l'entorn.

Pel que fa als conferenciants, Antoni Bisbal és titulat superior en direcció i administració d’empreses i màster en auditoria de comptes, és soci director de Crowe Horwath Andorra i soci fundador d’Alfa Capital Assessors i Auditors, d’on també és responsable del departament de fiscalitat. Ha estat autor de diverses publicacions en l’àmbit comptable i tributari; ha participat com a conferenciant a Barcelona, Madrid o Andorra per l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció), per l’Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios i per l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, i com a formador en diversos postgraus, màsters i estudis universitaris, entre altres.

Quant a Joan Iglesias, Joan Iglesias, és llicenciat i doctor en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és exinspector de la hisenda espanyola i soci del departament fiscal de Crowe Horwath a Barcelona. Actualment lidera l’equip de Tax Litigation, on s’ocupa, entre altres, de les àrees de contenciós tributari i delictes contra la hisenda pública. És també membre del col·legi d’Advocats de Barcelona i professor del departament d’economia pública i economia política de la facultat de ciències econòmiques de la Universitat de Barcelona (UB). Ha participat com a ponent en diversos cursos, seminaris i ponències tècniques en matèria fiscal, procediments tributaris, processos concursals i penals, així com sobre novetats legislatives.