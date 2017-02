El 2016 es tanca amb 3.097 permisos de residència passiva en vigor, un 11,7% més que el 2015

El 2016 es va tancar amb un total de 3.097 permisos de residència passiva en vigor, la qual cosa representa un augment de l'11,7% respecte del 2015, quan n'hi havia 2.773. Els més nombrosos són de persones de nacionalitat espanyola, amb 913, seguides de la britànica, amb 479, i la francesa, amb 429. Aquestes residències passives han suposat, des del 2014, un total d'inversió de 195.826.741 euros, segons dades facilitades pel Govern.

A 31 de desembre del 2016 els permisos de residència passiva vigents eren de 3.097, la qual cosa representa un increment de l’11,68% respecte del 2016, quan n’hi havia en vigor 2.773, és a dir, 324 menys.

De fet, aquest 2016 és la primera vegada que es van superar els 3.000 permisos vigents, ja que des del 2011 el volum s’havia situat per sobre dels 2.000 però sense arribar a aquesta xifra. Concretament, n’hi havia 2.228 el 2011; 2.445 el 2012; el 2013 la xifra era de 2.584 i el 2014 el total ascendia a 2.669.

Entre aquests permisos, els més nombrosos són els de persones de nacionalitat espanyola, que s’elevaven el 2016 a 913, la britànica, que eren 479, i la francesa, amb 429. La quarta nacionalitat amb més permisos vigents els 2016 era la russa, amb 317. En tots els casos, excepte en la britànica, que davalla (passa de 510 a 479), es dona un increment del 2015 al 2016.

Aquestes residències passives han suposat, en aquests anys, un total d'inversió de 195.826.741 euros, tot i que encara queden persones per fer la inversió corresponent al 2016, any en què s’ha elevat a 79,8 milions. El 2015 es va elevar a 67,5 milions i el 2014 era de 48,3 milions. Cal recordar, en aquest sentit, que per poder gaudir d’una residència passiva cal fer una inversió de 400.000 euros.

A més a més, cal destacar que al llarg de l’any passat es van acordar 432 residències passives, tot just el doble que l’any anterior, quan se’n van acordar 213. En el cas del 2014, el volum va ser de 143. Vinculades a aquestes 432 residències passives donades d'alta el 2016, se'n van autoritzar 238 més per persones a càrrec dels titulars.