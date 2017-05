El consum d’energia en TEP cau un 1,9% i en MWH un 5% a l’abril

El consum d’energia durant el mes d’abril del 2017 va ser de 16.026 TEP (tones equivalents de petroli) i de 43.499 MWh (megawatts hora), fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes d’abril de l’any anterior de l’1,9% per al consum en TEP i del 5,0% per al consum en MWh, segons les dades fetes públiques pel departament d’Estadística.

Els grups amb dades representatives que van presentar variacions positives respecte al mateix mes del 2016 van ser Gasolina, amb un 13,2% i Gasoil de locomoció, amb un 2,6%. Per contra, van registrar variacions negatives els grups del Propà, amb un -24,4%, Fuel domèstic, amb un 13,4% i Electricitat, amb un 5,0%.

Pel que fa a l’acumulat de l’any, durant el primer quadrimestre del 2017 hi ha hagut un consum de 79.245 TEP i de 220.202 MWh, fet que suposa un variació negativa del 0,2% en TEP i una variació també negativa de 0,6% en MWh, respecte al mateix període de l’any 2016.

Quant a les dades acumulades al llarg dels 12 últims mesos, el consum d’energia ha estat de 215.061 TEP i de 557.321 MWh, fet que comporta una variació percentual positiva respecte al mateix període anterior del 2,3% pel que fa al consum en TEP i del 1,3% pel consum en MWh.

Tots els grups amb dades representatives presenten variacions positives, excepte el Propà, que registra una davallada de l’1,1%.

Quant al consum en MWh, durant el primer quadrimestre de l’any 2017 hi ha hagut un consum d’energia de 220.202, és a dir, un 0,6% menys que el mateix període de l’any anterior. Pel que fa als darrers dotze mesos el consum ha estat de 557.321 MWh, un 1,3% més