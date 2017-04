El Govern preveu 300 declaracions més en la campanya de l'IRPF per la millora de l'economia

El Govern preveu rebre 13.700 declaracions de l'IRPF durant la campanya del 2016 que s'ha iniciat aquest abril i s'allargarà fins l'1 d'octubre. La xifra supera en 300 la de l'any passat, i el ministre de Finances, Jordi Cinca, ho ha atribuït a la dinàmica d'obertura de nous negocis i a l'increment de l'activitat econòmica que ja es va començar a notar l'any passat. Cinca, acompanyat del cap d'àrea de Planificació i Estratègia del departament de Tributs i Fronteres, Miquel Llongueras, ha anunciat que aquesta setmana ja s'han posat en marxa les millores per fer les declaracions de l'IRPF en línia des de tots els sistemes operatius, i ha fet una crida a no deixar per a últim moment aquest tràmit, per evitar que es tornin a produir les cues del setembre passat, quan finalitzava el termini de la primera campanya de l'IRPF. De fet, els obligats tributaris ja s'han començat a anticipar i fins al 24 d'abril ja s'han efectuat 636 declaracions -un 32% per Internet-, per sobre de les 530 que hi va haver durant tot el mes d'abril de l'any passat.