El Govern té pendent de cobrar 33,7 milions d’euros en taxes i impostos

L’executiu tenia pendent de cobrament a 30 de juny fins a 33.791.361 euros de diferents taxes i impostos, inclosos els recàrrecs i les sancions corresponents per l’impagament, xifra que suposa un 50,3% menys que que la quantitat pendent de cobrament de les mateixes taxes i impostos a 1 de gener del 2017. Així consta si més no en l’informe de l’execució pressupostària i comptable corresponent al primer semestre de l’any.

Les partides més importants pendents de cobrament corresponen a l’impost general indirecte (IGI), 9,5 milions, l’impost de societats, 8,4 milions, i els impostos especials de duana, 3,4 milions. També superen el milió d’euros els deutes pendents de cobrament de la taxa de comerç (2,8 milions), taxa sobre el consum (1,8), la retenció de l’impost de la renda de les persones físiques (1,6), l’impost als no residents fiscals (1,1) i l’impost de plusvàlues (1 milió). A aquestes quantitats, caldria afegir-hi 1,7 milions més corresponents a sancions i infraccions imposades però que no s’han cobrat.

La resta de deutes fins a arribar als 33,7 milions pendents de cobrament corresponen, entre d’altres, a la taxes de vehicles, marques i bingo; a fiances de concursos i subhastes públiques, a recàrrecs i a interessos de demora.

D’altra banda, les arques públiques tenen pendents encara d’ingressar fins a 80.072.150 euros corresponents a deutes de taxes i impostos d’exercicis anteriors i per tant amb les liquidacions dels pressupostos ja tancades. Concretament es tracta dels deutes pendents de cobrament de les taxes sobre el Registre de titulars d’activitats econòmiques i de la taxa sobre la tinença de vehicles de l’exercici 2004 al 2016, així com els deutes pendents de cobrament de l’impost de la renda dels no residents, l’impost de societats, l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, l’impost indirecte sobre la producció i de l’impost sobre les activitats empresarials.

Menys impostos directes

Pel que fa als ingressos, l’informe de l’execució pressupostària i comptable a data 30 de juny posa de manifest una caiguda de la recaptació de la imposició directa (-34%) respecte a la liquidació del primer semestre de l’exercici 2016, davallada provocada fonamentalment per la fortes caigudes de la recaptació de l’impost de societats i de l’impost sobre la renda dels no residents.

Així, en els sis primers mesos de l’any, els impostos directes han aportat a les arques públiques 25,6 milions d’euros, lluny dels 38,8 que es van recaptar al primer semestre 2016. En el cas de l’impost de societats, fins al 30 de juny, s’han recaptat 9,1 milions d’euros, un 56,3% menys que els 20,9 milions de l’any anterior. Des de l’executiu s’atribueix aquest descens al fet que enguany hi ha hagut més liquidacions negatives, i per tant a retornar, així com també per un increment de les deduccions, tant per les de contractació de personal com d’inversions, així com pel retrocés dels benefcis d’alguns sectors com el bancari.

Pel que fa a l’impost de la renda dels no residents, s’ha recaptat 3,9 milions, un 47% menys que l’any anterior. Aquesta caiguda s’atribueix a l’impacte de l’entrada en vigor d’alguns dels convenis per evitar la doble imposició, especialment dels signats amb França i Espanya.

En canvi, l’import liquidat en concepte d’impost sobre la renda (IRPF) ha estat de 10,7 milions, un 15,23% més que el liquidat el 2016. També l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries, 1,7 milions, ha registrat un creixement del 73,8%.

Pel que fa als impostos indirectes, han permès recaptar fins a 157,1 milions d’euros aquest primer semestre, un 18% més que el mateix període de l’exercici 2016, creixement que s’explica principalment pels creixements en la recaptació registrats pels ingressos sobre el tràfic exterior (32,7%) i de l’impost general indirecte (11,6%).

L’endeutament disminueix en dos millons i se situa en 929.794.827,88 euros

L’endeutament del Govern a 30 de juny passat era de 929.794.827,88 euros, gairebé dos milions d’euros menys que el comptabilitzat a primer de gener del 2017, segons consta en l’informe de l’execució pressupostària i comptable corresponent al primer semestre de l’any. Aquest endeutament s’estructura en les sis emissions de deute públic, per diferents imports, que hi ha vigent, en l’import disposat de la pòlissa de crèdit sindicada amb totes les entitats bancàries del país, amb un préstec sol·licitat per al finançament d’obres i amb la pòlissa de crèdit formalitzada el març passat, també sindicada amb les entitats bancàries, que es va destinar a fer un préstec a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB).

Entre el deute a més curt termini hi hauria el de tres emissions de deute públic per un import de nominal de 100 milions d’euros cadascuna, una de les quals ja renovada recentment i, les altres dues, amb venciments el desembre vinent i a l’abril del 2018. També en aquesta categoria de curt termini cal incloure la pòlissa sindicada destinada al préstec a l’AREB, per un import de 15.535.597 euros, pòlissa que venç el 15 de març vinent. I s’hi podria afegir també el saldo disposat de la pòlissa de crèdit sindicada, amb venciment el març del 2022, que a 30 de juny passat era de 51.343.224,20 euros.

Pel que fa al deute a llarg termini, l’informe inclou tres emissions de bons, per imports de 150, 260 i 60 milions, amb venciments el desembre del 2019 i el març i el maig del 2022. I també els 92.856.006 euros que queden per retornar del préstec sindicat a 20 anys formalitzat el 2012 per finançar obres com el túnel dels Dos Valires, entre d’altres.