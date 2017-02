El Grup Crèdit Andorrà s'implanta a València a través de Banco Alcalá, la filial de banca privada a Espanya

Banco Alcalá, entitat de banca privada del Grup Financer Crèdit Andorrà, s’implanta al centre de València. El banc, orientat a la gestió de patrimonis a través d’un servei boutique de banca privada i gestió d’actius, ratifica així el seu interès per València com a plaça financera.

Banco Alcalá ha apostat per la presència de l’entitat al territori amb l’objectiu de facilitar un servei especialitzat i personalitzat, així com per reforçar la relació de proximitat amb el client. L’equip està format per professionals sènior amb un ampli coneixement de la zona, experiència i una trajectòria consolidada en banca privada i gestió d’actius.

Jose Samper, com a director a Llevant de Banco Alcalá, liderarà el desenvolupament del negoci a la zona. Samper té una dilatada i sòlida experiència de més de disset anys en el sector de la banca privada a València. Juntament amb ell, el talent de la companyia es reforça amb Sergio Montesinos, banquer privat sènior amb una experiència de vint anys en l’àrea de banca privada, control de riscos de mercat i gestió d’actius. Montesinos aporta, a més, un profund coneixement de la Comunitat Valenciana i de Múrcia.

Banco Alcalá ha crescut de manera notable els darrers cinc anys (2011 a 2016). El banc ha passat de tenir un patrimoni sota gestió de 200 milions d’euros el 2011 als 2.300 milions d’euros actuals. Unes xifres que avalen l’objectiu del banc de consolidar-se com una de les entitats de referència en banca privada i gestió d’actius a Espanya.