El Moneyval aprova els avenços d'Andorra en la lluita contra el blanqueig

El Moneyval ha reconegut els esforços d'Andorra en matèria fiscal i de lluita contra el blanqueig aprovant la primera part de la cinquena avaluació. Així ho han anunciat el ministre de Finances, Jordi Cinca i el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (Uifand), Carles Fiñana ho han destacat durant l'Andorra Financial Summit que es fa a Andorra la Vella i a Soldeu. L'objectiu de la trobada és mostrar al món tots els canvis que ha experimentat Andorra en els darrers sis anys per ser un país equivalent als de l'entorn en matèria fiscal.

Tant Cinca com Fiñana han volgut destacar que aquesta avaluació és molt més dura que les anteriors i que s'ha superat sense tenir en compte que entre la data de la visita dels inspectors del Moneyval i aquest mes d'octubre s'ha modificat el codi penal amb la inclusió del delicte fiscal i s'ha aprovat una nova Llei de blanqueig. "Això ens dóna més tranquilitat de cara al futur", ha manifestat Cinca mentre que Fiñana ha volgut esmentar la feina que s'està duent a terme i que culminarà amb la previsió de 140 sospites de blanqueig de diners durant el 2017.

Jordi Cinca s'ha referit a la resolució del cas Banca Privada d'Andorra qualificant-la d'"èxit remarcable". Cinca n'ha destacat també la rapidesa, el fet de no agafar el camí més fàcil però el millor i de ser el primer país en posar en pràctica la directiva de resolució bancària de la Unió Europea (UE).

D'altra banda, ha repassat tots els canvis que ha fet Andorra per adaptar-se als de l'entorn en matèria fiscal i a la regulació internacional qualificant-lo de "rècord". Cinca ha dit que "tot el que s'ha fet ho ha estat amb l'objectiu de ser entenedors i ser reconeixibles per avançar cap a l'homologació". En aquest sentit ha fet esment als 41 països amb els quals l'any vinent ja s'intercanviarà informació fiscal de manera automàtica i ha anunciat que de cara al 2019 se n'inclouran 31 més. Ha afegit que en els últims anys s'ha estabilitzat el deute públic amb relació al Producte Interior Brut (PIB). A més, el ministre de Finances ha recordat que fins l'any 2010 l'esmentat deute públic estava totalment finançat pel sector bancàri i que a partir d'aquella data es van iniciar les emissions amb bons del Principat d'Andorra.

El ministre d'Economia, Innovació i Competitivat, Gilbert Saboya, per la seva part, ha explicat als assistents els atractius d'Andorra com a país per a invertir, especialment per la seva capacitat d'adaptar-se als canvis i els seus estandars de qualitat, així com la competitivitat fiscal i l'estabilitat econòmica. Ha remarcat la importància de la inversió estrangera directa fent esment a que els primers quatre mesos d'aquest any és manté en 29 milions d'euros.

La sessió de treball s'ha dividit en dues parts, la segona d'elles més tècnica. L'ha obert el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera, Carles Fiñana qui, a banda de celebrar l'informe del Moneyval, ha subratllat l'aplicació, per part andorrana, de la quarta directiva del Consell d'Europa relativa a la prevenció de l'ús del sistema financer per al blanqueig de capitals i financament del terrorisme.

L'Andorra Financial Summit, que ha comptat amb la presència d'uns 200 representants del sector bancari i financer de 30 països diferents, ha estat inaugurat pel cap de Govern, Toni Martí, que ha fet un repàs al procés de transformació per avançar en la transparència fiscal i el procés d'encaix d'Andorra a la Unió Europea. Martí ha dit que "Andorra continuarà sent un model de neutralitat i de seguretat financera".