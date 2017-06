El PIB creix un 1,9% el primer trimestre d'enguany

El departament d'Estadística ha fet públiques aquest dijous per primera vegada les dades del PIB trimestral, que mostren que tant el sector financer com la resta de sectors d’activitat presenten creixements positius en termes reals. En particular, l’economia financera presenta una variació positiva del 0,4% i l’economia no financera creix el 2,4%, de tal manera que el creixement real del PIB se situa en l'1,9%. Les dades mostren també que l’economia andorrana manté una evolució positiva en els darrers trimestres, superior a la dinàmica de l’economia de França i lleugerament per sota de la Unió Europea. Així mateix, l’evolució del PIB d’Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector suposa més del 80% del PIB en els darrers anys. Durant el primer trimestre d'enguany, aquest àmbit d’activitat experimenta una evolució positiva del 2,1%, la mateixa variació mesurada en el mateix període de l’any anterior.