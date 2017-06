El PIB creix un 1,9% i se situa en 2.584,1 milions d’euros l’any 2016

El producte interior brut (PIB) nominal d’Andorra va augmentar un 1,9% l’any passat i es va situar en 2.584,1 milions d’euros. Quant al PIB real, l’increment va ser de l’1,2% fins a assolir 1.924,8 milions d’euros. Així mateix, el Govern va informar que el PIB per càpita nominal va ser de 35.348 euros, el mateix valor que el registrat el 2015, mentre que el PIB real va ser de 26.330 euros, un 0,7% menys que l’any anterior. Segons va explicar el coordinador del departament d’Estadística, Enric Ripoll, les dades relatives al PIB per habitant són fruit de l’increment notable que ha registrat la població del Principat en els últims dos anys.

Les dades assenyalen que tots els sectors creixen, a excepció de la indústria (que baixa un 1,1%) i el de les activitats financeres i immobiliàries (que es redueix un 0,7%). Ripoll va destacar que des del 2015, tot i que els creixements són més moderats, denoten una major harmonia (els anys anteriors es registraven diferències importants entre sectors). També va subratllar el fet que si bé el 2012 i el 2013 el sector financer era el que gaudia d’uns increments més elevats, a partir del 2014 s’inverteixen els rols i qui passa a liderar la recuperació econòmica és el comerç i el turisme.

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va destacar que és una bona notícia que el PIB hagi estat positiu durant els darrers quatre anys, al mateix temps que va remarcar que els sectors que més pesen a l’economia del país estan creixent, com és el cas del comerç i el turisme, que el 2016 van pujar un 4,4%. Per altra banda hi ha el sector financer, que “arrossega a la baixa” el PIB del país (si no es comptabilitzés, el PIB real tindria un creixement del 2,4%), un fet que va atribuir als canvis que està afrontant aquest sector i que ja s’havien anticipat. La previsió és que el canvi de tendència en aquesta activitat es pugui materialitzar el 2018. Per tot plegat va assenyalar “que creixi el PIB, i a més en termes reals, és símptoma de recuperació” i va avançar que les perspectives de futur també són optimistes (les primeres estimacions per al 2017 assenyalen que el PIB nominal creixerà un 2,2% i el real un 1% respecte del 2016).

En relació amb els països de l’entorn, el PIB real se situa en la línia de França (que el 2016 va registrar un increment de l’1,2%) i per sota d’Espanya (+3,2%) i la zona euro (+1,8%). Cinca va atribuir el fet que es creixi per sota de la mitjana de la zona euro a les característiques de l’economia andorrana, que no té un sector secundari tan potent com la resta de països europeus.

Estimacions trimestrals

El Govern va anunciar ahir a partir d’ara es publicaran de forma trimestral les dades del PIB. Segons va explicar el coordinador d’Estadística, això permetrà disposar d’un cicle d’estimacions més ampli i homologat als sistemes estadístics europeus. A banda, a partir d’aquest any es faran dues revisions del PIB de l’any anterior (una estimació semidefinitiva al final de l’any següent que incorporaria informació nova, actualitzada i més precisa, i una de definitiva un cop passats tres anys, amb resultats detallats a partir de l’estadística empresarial i un sistema de deflactació més ajustat, entre altres aspectes). Cinca va destacar que aquestes millores són d’utilitat per als agents privats, ja que permeten visualitzar l’evolució del seu sector d’activitat, i també dona resposta a les agències de ràting que sol·licitaven dades per fer les seves avaluacions.