El programa LAB Impact Andorra porta quatre emprenedors a la segona fase

Vilbor, Votestore, T-Care i Andorra Market Place són els quatre projectes que accedeixen a la segona fase de LAB Impact Andorra. Aquesta iniciativa, de MoraBanc i amb la col·laboració de la Fundació Ship2B, dona suport als emprenedors del país. Aquestes quatre propostes han estat triades entre les deu inicials que van ser admeses per fer la primera part del programa amb una formació en línia guiada per un tutor de Ship2B. La formació va durar un mes i, en aquesta fase, els emprenedors van poder evolucionar les seves propostes inicials per crear una idea de negoci adequada a les necessitats del mercat.

Ara, els quatre emprenedors entren en una segona fase amb una formació intensiva i presencial a Andorra, on rebran sessions amb mentors, professionals experts en àrees com el màrqueting digital, l'elaboració de plans de negoci, vendes, estratègia comercial en línia i coneixeran casos d'èxit. Finalment, els participants acabaran amb una exposició dels projectes davant d'un jurat que seleccionarà a un dels emprenedors. El guanyador podrà fer el programa d'acceleració de quatre mesos amb la Fundació Ship2B. MoraBanc respon a les sensibilitats que té envers els emprenedors amb aquest programa, el resultat de l'associació amb Ship2, considerada la millor acceleradora privada d'Espanya, segons el rànquing Funcas del 2016-2017.

Els quatre projectes finalistes tenen propostes diferents. Andorra Market Place és un projecte que vol oferir al petit i mitjà comerç l'opció d'obrir el seu negoci a l'activitat per Internet. T-Care és una proposta emprenedora que vol treballar diferents possibilitats relacionades sempre amb el te, la salut, i la filosofia 'slow' que l'acompanya. D'altra banda, Votestore vol aportar un valor al mercat immobiliari i als barris afavorint el lloguer de locals comercials buits. I finalment, Vilbor és una marca d'esquí artesanal de producció sostenible i impacte social.