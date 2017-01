El salari global mitjà augmenta i se situa en 2.041,35 euros

El salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2016 ha quedat fixat en 2.041,35 euros, tal com consta al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publicat aquest dimarts. Cal destacar que aquesta xifra suposa un increment respecte de la registrada el 2015, quan va ser de 1.973,43 euros.

D'aquesta manera, la base de cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi per a l’any 2017 es fixa en aquesta xifra abans esmentada. Segons aquesta quantitat, la cotització a la branca general de les persones que realitzen una activitat per compte propi queda fixada en 204,14 euros, mentre que la cotització a la branca de jubilació de les persones que realitzen una activitat per compte propi es fixa en 244,96 euros mensuals. A l'últim, i tal com consta en el decret d'aprovació de les tarifes de les cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi i del valor del punt de jubilació per al 2017 es fixa el valor del punt de jubilació amb un preu de venda del punt de 2,17967 euros i el de compra a 20,92483 euros.