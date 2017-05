El sector immobiliari alerta de la manca de pisos d’alt estànding

El sector immobiliari va créixer un 2,1% el 2015, molt per sobre de la mitjana dels sectors econòmics, que ho van fer un 0,4%, segons va explicar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, en la presentació del 68è Congrés mundial de la Federació Internacional de les Professions Immobiliàries (Fiabci). Camp també va advertir, com ho va fer després el president de la Fiabci a Andorra, Jordi Ribó, de la falta d’oferta de pisos d’alt estànding, en contraposició al creixement de la demanda d’aquest tipus d’habitatge. Per la seva banda, la cònsol major de la capital va reforçar aquestes dades de creixement del sector anunciant que la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials (ITP) a Andorra la Vella s’havia doblat el 2016 respecte al 2015 i que la tendència continuava a l’alça.

En concret, Conxita Marsol va xifrar en 1.300.000 euros els ingressos que el Comú d’Andorra la Vella va rebre en concepte d’ITP el 2016, “dues vegades més que el 2015”. La mandatària de la capital també va avançar que aquest primer trimestre del 2017 la recaptació ha arribat a la xifra de 350.000 euros, que “suposa el doble que el que es va recaptar en el primer trimestre de l’any passat”.

Quant a la creixent demanda de pisos de més alt nivell, que no té sortida perquè al mercat immobiliari andorrà no n’hi ha, Ribó va manifestar que es preveu que els nous projectes constructius tendeixin a la creació d’aquests habitatges. “Hem constatat un interès més gran dels promotors per fer inversions i tendir a fer pisos d’alt estànding, i en els mesos vinents podrem veure com hi ha més projectes que van per aquest camí”, va explicar el president de la Fiabci a Andorra.

El mateix ministre Camp, que va recordar que el sector immobiliari té un pes del 10% en el PIB del país, va afegir que el 2016 es va crear més immobiliàries que no pas se’n van destruir; així, se’n van obrir 24 i en van tancar cinc, la qual cosa fa que el volum total se situés en 224, encara lluny de les 267 que hi havia el 2007.

Falta de pisos de lloguer

El ministre va reconèixer l’existència del problema de la recerca de pisos de lloguer. Camp el va atribuir al creixement de l’economia, que “genera nous llocs de treball i això fa que creixi la demanda de pisos”, va dir. A més, el ministre va manifestar que en els darrers cinc anys s’ha duplicat el nombre d’apartaments turístics, que han arribat a la xifra de més d’11.000 llits o més de 2.500 apartaments per a turistes, “la qual cosa fa baixar l’oferta de pisos per a residents”, va remarcar.

Tot i això, el ministre de Turisme preveu que amb l’aplicació de la nova llei d’allotjament turístic, que “fixarà unes condicions més dures per als apartaments turístics, es frenarà aquest creixement”, i per això preveu que hi pugui haver més habitatges disponibles per als residents.

Ribó també va remarcar que “amb l’arribada dels apartaments turístics hi ha hagut una baixada de l’oferta dels apartaments de lloguer i la demanda ha augmentat, amb la qual cosa és lògic que hi hagi mancances”, i va afegir que molta gent que fins ara no s’havia plantejat vendre també ho està fent, fet que també repercuteix en l’oferta d’habitatges de lloguer.

Pel que fa al volum que hi hauria de pisos buits i que el raonador del ciutadà va denunciar públicament, Ribó va destacar que no en tenen xifres però que no tenen constància que siguin “tants com es diu”.

Camp va recordar accions del Govern en pro del sector immobiliari, com la creació de residències passives i d’altres, però va manifestar que és el sector “qui ha de ser proactiu”.

Els més de 500 inscrits de 42 països fan amortitzar el 68è congrés mundial de la Fiabci

Sota el títol Smart City Smart Building, dimarts que ve comença el 28è Congrés mundial de la Fiabci, que tindrà lloc a Andorra entre el 23 i el 28 de maig. Ja hi ha confirmats més de 500 inscrits de 45 països diferents, la majoria del Japó i els Estats Units, però també de la Xina, Indonèsia i Espanya, entre d’altres. El president de Fiabci Andorra, Jordi Ribó, va explicar que amb aquestes xifres “econòmicament el congrés ja és viable al cent per cent”. Ribó va recordar que el pressupost marcat és de 450.000 euros i que entre patrocinis i inscripcions ja està validat.

“Els tres primers dies la federació decidirà el futur i els nous presidents mundials, i a partir de divendres, 26 de maig, hi haurà tres dies de ponències en què s’explicarà el futur de les ciutats i dels edificis”, va explicar Ribó.

El president de Fiabci Andorra va remarcar que amb aquest esdeveniment es col·loca “Andorra i el sector immobiliari al món”. Així, Ribó va dir que ha de ser una bona oportunitat perquè els participants estableixin lligams, i per això s’ha creat una aplicació per “fomentar” la interacció. En el mateix sentit es va manifestar el ministre de Turisme i Comerç, que va destacar que també es tracta d’una “oportunitat” per donar a conèixer Andorra i va destacar la importància de l’esdeveniment, perquè el sector immobiliari és “un dels més importants del país”.

Per la seva banda, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va assenyalar que aquest és el primer d’un seguit de congressos “de nivell” que la capital acollirà aquest any i va destacar la repercussió que tindrà tant per a la parròquia com per al país, “especialment en temporades de baixa afluència turística”. En aquest sentit, va afegir “l’aposta” de la corporació comunal per esdeveniments d’aquest tipus. Cal recordar que entre els conferenciants hi haurà el reconegut arquitecte Jean Nouvel.

Les taxes que han de pagar els assistents a aquest congrés per les conferències oscil·len entre els 600 euros per als que són membres de la federació internacional, pels tres dies, i els 750 euros per als que no ho són.

El certamen s’acompanyarà d’un sopar en el qual s’atorgaran premis d’excel·lència als millors edificis del món en quinze categories i diumenge se celebrarà un sopar de gala de comiat, que tindrà lloc a l’hotel Hermitage de Soldeu.

El director de l’àrea Negoci Banca Andorra de Crèdit Andorrà (un dels patrocinadors de la cita), Martí Alfonso, va assenyalar ahir, en la presentació del congrés, la “visibilitat i

la dinamització” que pot aportar aquesta trobada i va concloure que constituirà “una finestra per mostrar una Andorra oberta i connectada”.