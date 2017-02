El volum mitjà per inversió estrangera formalitzada cau un 9% l’any 2016

El Govern va rebre l’any passat fins a 811 sol·licituds d’inversió estrangera, de les quals en va autoritzar 778 tot i que finalment se’n va acabar formalitzant 627, segons les dades fetes públiques ahir pel ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp.

Tot i el creixement de les demandes d’inversió, que el 2015 van ser 745, de les quals se’n va autoritzar 694 i formalitzar 571, les xifres de la inversió estrangera s’estanquen i es mantenen en els mateixos paràmetres de l’any passat i, fins i tot, si ens fixem en el volum mitjà per inversió, baixen.

I és que les 627 sol·licituds que es van formalitzar van representar un volum d’inversió de 97.121.573 euros, un increment “poc significatiu”, en paraules del ministre, respecte dels 96,9 milions que es van registrar el 2015. A més, el volum mitjà per inversió va ser de 154.899 euros, un 8,8% menys que el volum mitjà per inversió del 2015, que va arribar a 169.822 euros.

En relació amb el pes de la inversió estrangera en el producte interior brut (PIB), i a falta de conèixer les dades definitives del PIB del 2016, Camp va estimar que el percentatge de l’any passat (3,8%) seria exactament el mateix que el registrat el 2015.

Tot i les xifres, el ministre de Turisme i Comerç va fer una lectura i una valoració “positiva” de les dades i va assegurar que es “preocuparia si no creixessin les sol·licituds d’inversió estrangera”. En aquest sentit, Camp va restar importància a la caiguda del volum mitjà per inversió, ja que en xifres relativament petites qualsevol inversió important que hi hagi un any i el següent no “pot fer canviar molt les dades”, i es va mostrar partidari de veure “què passa aquest 2017” i l’evolució d’aquest índex.

Pel que fa a l’impacte de la inversió estrangera en el PIB, el ministre, que va insistir que cal una perspectiva més gran per poder valorar millor els resultats de la inversió estrangera, va destacar que la mitjana a l’Eurozona és del 4%, mentre que al conjunt d’Europa se situa en el 3,4%, motiu pel qual en el cas d’Andorra “ens trobem amb xifres comparables” i “dins la mitjana”. A més, Camp va destacar la millor situació respecte als països veïns, ja que a Espanya el pes de la inversió estrangera en el PIB és del 2,1% i a França encara és inferior i se situa en l’1,4%.

D’altra banda, el ministre, que va destacar que “tres de cada quatre sol·licituds rebudes s’acaben formalitzant” i només s’acaba perdent el 23,6% de les que s’autoritzen i que no s’acaben concretant finalment, va explicar que més de la meitat de la inversió estrangera rebuda des del 2012, amb l’entrada en vigor de la llei, procedeix d’Espanya (51,3%) i França (17,8%), si bé l’any passat va haver-hi una davallada de la inversió espanyola (que va suposar el 39,6% del total) i un creixement de la francesa (que va arribar al 20,6%).

Quant als sectors d’activitat, el 50,4% de la inversió estrangera de l’any passat correspon a l’àmbit patrimonial, un 21,4% a la prestació de serveis, un 16,2% a la comercialització i un 8,3% a la promoció immobiliària, mentre que la resta de sectors –hoteleria; projectes, disseny i investigació; fabricació, execució i realització– van registrar percentatges inferiors al 2,5%.

Empreses grans, el repte

Així mateix, i malgrat que encara no es disposa de les dades relatives al nombre de negocis creats o adquirits i al nombre de llocs de treball generats per la inversió estrangera, Camp sí que va incidir en el fet que fins ara s’ha aconseguit atraure bàsicament empreses petites i que el “gran repte” i els deures pendents és aconseguir atraure “empreses mitjanes i grans, que no vol dir necessàriament multinacionals”.

En aquesta línia, el ministre va insistir en la necessitat de ser més proactius per donar a conèixer més Andorra com a destí d’inversions estrangeres, i va destacar el paper que ha de jugar Actua en aquest àmbit. Així mateix, Camp va recordar també la voluntat d’instaurar la figura de l’agregat econòmic a les ambaixades perquè “facin taca d’oli per donar a conèixer els avantatges” d’Andorra i alhora prenguin part en diferents esdeveniments internacionals.

D’altra banda, el titular de Turisme i Comerç va destacar l’evolució del registre de societats mercantils els darrers anys, i especialment el creixement continuat de constitucions de societats que es dona des del 2013, quan es van inscriure un 84% més de societats que el 2012. L’any passat van ser 887 les societats que es van constituir. Pel que fa al nombre de tràmits del registre, Camp va explicar que el 2016 se’n va fer 19.149, gairebé dos tràmits per societat de mitjana.

Camp diu que cal donar un marge als bancs

El ministre de Turisme i Comerç va voler respondre també a les queixes expressades per possibles inversors per les dificultats amb què es troben per obrir un compte i obtenir finançament bancari, així com per la lentitud del procés per poder obrir el seu negoci.

En el cas de les entitats bancàries, Camp va admetre que “es troben en un moment delicat” perquè s’han d’adaptar a l’intercanvi automàtic d’informació a la vegada que venen d’una crisi important del sector, com va ser la de BPA, motius pels quals “hem d’entendre que es vulgui mirar amb lupa tota persona física o jurídica que vulgui obrir un compte o demani un crèdit”. En aquest sentit, el ministre va demanar que es doni un marge a les entitats i es va mostrar convençut que es podrà continuar obrint comptes i accedint a crèdits amb normalitat. Pel que fa als tràmits, Camp va recordar que la voluntat és agilitzar-los al màxim possible, tot i que va incidir en la necessitat, en el cas de la inversió estrangera, de “mirar-ho tot bé per evitar futurs problemes”.

El tràmit per rebre l’autorització d’una inversió és de 30 dies, després dels quals l’interessat té sis mesos per formalitzar-la davant notari. Un cop inscrita –el Govern té quinze dies per fer-ho– i establert el nom comercial es passa a l’obertura del comerç, tràmit que pot ser ordinari o simplificat.