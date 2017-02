Els bancs disposen de sis mesos per avaluar la idoneïtat dels seus consells

L’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) dona de marge fins al juliol vinent perquè les entitats bancàries del país li facin arribar una primera avaluació sobre la idoneïtat dels seus consells d’administració.

Així es desprèn del comunicat tècnic de l’INAF del 13 de gener passat, referenciat com Requeriments en relació amb el govern corporatiu de les entitats bancàries, en el qual l’òrgan supervisor del sistema financer andorrà, fent un seguiment de les seves pròpies recomanacions dels darrers anys en aquesta matèria i també a les disposicions establertes pels Principis de govern corporatiu per a bancs del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea –publicats al juliol del 2015–, recorda una sèrie de bones pràctiques i fa alguns requeriments.

D’aquesta manera, i en l’àmbit del principi de Basilea relatiu a l’estructura i pràctiques del consell d’administració, l’INAF requereix a les entitats bancàries “que avaluïn periòdicament (com a mínim, un cop l’any) la contínua idoneïtat dels seus consells d’administració i de cadascun dels seus membres, així com de les comissions delegades del consell, prenent en consideració la seva contribució al consell d’administració”.

En aquest sentit, en el seu comunicat tècnic l’INAF dona una sèrie de pautes sobre els aspectes a tenir en compte a l’hora de fer una avaluació col·lectiva del consell d’administració d’una entitat bancària i també els criteris a seguir en l’avaluació de la idoneïtat dels membres del consell d’administració de forma individual o en el procés de selecció d’un d’aquests.

Precisament, sobre aquesta darrera qüestió, l’òrgan supervisor, que recorda que l’eficiència dels consellers i per tant del consell d’administració “augmenta” quan hi ha “un nombre suficient” de membres que són consellers independents no executius, recorda que ha de ser el consell d’administració i no la direcció de l’entitat qui designa els candidats a formar part del consell d’administració.

Així mateix, i en el marc de l’avaluació sol·licitada, l’INAF requereix a les entitats que es revisi l’eficàcia de les pràctiques del consell d’administració, els procediments de govern d’aquest òrgan i l’exercici de les seves responsabilitats, així com que estableixin i identifiquin on es poden precisar millores i executiu qualsevol canvi que sigui necessari.

D’altra banda, i per facilitar l’adaptació a les disposicions de la directiva 2013/36 del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny del 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió (CRDIV), es recomana a les entitats avaluar la creació o la modificació de les comissions delegades del consell d’administració.

En aquesta línia, l’INAF requereix que com a mínim hi hagi quatre comissions delegades del consell d’administració, que serien la d’auditoria, la de riscos, la de retribucions i la d’ètica i compliment.

Funcions de control

En el comunicat, l’òrgan supervisor recorda també que la funció de compliment normatiu, la funció de gestió del risc i la funció d’auditoria interna estan regulades per llei i, seguint els principis de Basilea sobre aquestes qüestions, requereix a les entitats que “per tal de donar l’autoritat que li correspon a aquestes funcions i garantir la seva independència, les persones responsables d’aquestes funcions formin part de la direcció general i reportin directament al consell d’administració o bé a les comissions delegades d’aquest creades a tal efecte”.

El termini per complir amb aquest requeriment és de sis mesos a partir de la data del comunicat, és a dir que, igual com en el cas de la primera avaluació que caldrà presentar, l’adaptació haurà d’estar feta com a molt tard el juliol vinent.

Així mateix, en el comunicat l’Institut Nacional Andorrà de Finances recorda també els principis de govern corporatiu de l’OCDE i el G-20, i incideix en l’exigència cada vegada més estesa que els consells d’administració supervisin la gestió de les estratègies de finançament i planificació fiscal que es permet dur a terme, i dissuadeixin així pràctiques com la recerca de l’evasió fiscal agressiva.