Els hotels hauran de superar fins a 211 ítems per obtenir la classificació de 5 estrelles

El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha explicat aquest dijous al migdia més detalls sobre la recent aprovada Llei general de l'allotjament turístic. Per exemple, que els hotels que vulguin obtenir la classificació de cinc estrelles hauran de superar fins a 211 ítems, pels 133 que havien de passar fins ara. També ha defensat que un d'aquests elements (i que hauran de passar els hotels de qualsevol estrella) tindrà en compte les valoracions fetes per Internet dels clients. Camp ha informat sobre aquests aspectes davant els participants de la primera jornada Qualitat ambiental en interiors d'edificis hotelers, on s'ha exposat que la normativa actual andorrana és estricta pel que fa a les obligacions a complir, fet que garanteix que els hotels ofereixen qualitat mediambiental, ha defensat el president de l'Associació d'AAQAI, organitzadora de l'esdeveniment, Josep Sobrevias.

L'espai d'Innovació Andorra, a Caldea, ha acollit aquest dijous la jornada Qualitat ambiental en interiors d'edificis hotelers, en la qual hi ha participat (fent la darrera ponència), el ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp. Camp ha aprofitat per explicar aspectes que afecten als hotelers dins la nova Llei general de l'allotjament turístic. Pel que fa als interiors dels establiments, tots els hotels, siguin de la categoria que siguin, hauran de superar controls de neteja i servei, així com de conservació dels equipaments. Aquests seran alguns dels ítems a tenir en compte per definir la categoria, és a dir les estrelles, dels hotels. En el cas dels que vulguin obtenir la classificació de cinc estrelles hauran de superar fins a 211 ítems, pels 133 que havien de superar fins ara. Un increment que constata que la llei fa més estrictes els controls, ha destacat el ministre, el que fa "pujar la qualitat mitjana del sector".

Un altre dels punts que hauran de superar, en aquest cas, tots els hotels, és la bona valoració dels clients que s'hi allotgin. Una valoració que es determinarà partint de diverses pàgines d'Internet, aspecte de control pioner ja que només l'apliquen en l'actualitat Austràlia i el Regne Unit, ha explicat Camp. A més, ha informat que la nota mitjana que es posa als 170 hotels d'Andorra al web Booking és d'un vuit.

Tots els aspectes relacionats amb els controls i classificacions hoteleres s'aniran desenvolupant a través de reglaments de deriven de la llei recent aprovada. Camp confia que aquests reglaments "estiguin tancats abans de final d'any".

D'altra banda, el ministre ha celebrat que ara els hotels es poden permetre invertir més en aspectes de qualitat que fa uns anys, i de fet considera que és indispensable "si volen ser competitius" i volen que els clients tornin. I els que no inverteixen, es veuran obligats a fer-ho per llei, ha alertat.

Per la seva banda, el president d'AAQAI (l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors), Josep Sobrevias, ha valorat de manera molt positiva el desenvolupament de la jornada, que ha comptat amb la participació d'una cinquantena de persones. Sobrevias ha assegurat que els hotels andorrans "estan molt ben preparats a nivell de qualitat ambiental interior", i ho estan en part perquè el marc normatiu "és ampli en les obligacions que s'han de complir", per tal de garantir qualitat de servei.

Finalment, i amb "una mica d'esforç i recursos", ha plantejat el president d'AAQAI, es pot fer un pas més i certificar-se amb la norma UNE 171350 d'AENOR, de recent creació i que s'ha presentat durant les jornades. De fet, com a acte final de l'esdeveniment, s'ha fet entrega de la primera certificació de la norma des que es va posar en funcionament. S'han fet quatre avaluacions a hotels d'Espanya i Andorra però només l'hotel Plaza del Principat les ha superat.