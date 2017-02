Els preus pugen un 0.5% al gener i situen la inflació en l'1,3%

Els preus van pujar el mes passt un 0,5%, fet que ha situat la inflació anual en l'1,3%, segons les dades fetes públiques aquest matí pel departament d'Estadística. Pel que fa a la inflació subjacent, la que no té en compte ni els productes frescos ni els pretroliers, el gener va ser d'un 0,2%.

Els grups de l’índex de preus al consum (IPC) que provoquen que la variació del mes de gener sigui superior a la del desembre han estat l’esbarjo i sobretot el transport, a conseqüència de increment dels preus dels carburants i lubricants. També la salut, l’habitatge i l’alimentació -per l’increment de les llegums i les verdures- han contribuït a aquesta pujada. Per contra, els grups que moderen la taxa de variació del mes de gener han estat els hotels i restaurants, els mobles i els serveis per la llar, el vestit i el calçat, els béns i serveis diversos i l’ensenyament.

Pel que fa als països veïns, la variació anual de l’IPC d’Espanya a gener del 2017 se situa al 3% positiu, mentre que l'índex francès no es farà públic fins el dia 21 tot i que l'IPC avançat situava la inflació en l'1,4%.