Empreses andorranes participen al workshop ocupacional de la Seu

En la tercera edició del Workshop Ocupacional realitzada durant tot el matí d’ahir al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) de la Seu d’Urgell es van portar a terme 405 entrevistes entre les 130 persones demandants de feina i les 16 empreses, tant de l’Alt Urgell i la Cerdanya com del Principat d’Andorra, que van participar en la trobada. Les empreses participants de l’Alt Urgell han estat Alt Urgell Fibra, SL i Taurus; de la Cerdanya, Aransa Esquí i Muntanya SL i Cerdanya Eco Resort; mentre que el gruix més nombrós d’empreses van ser les andorranes amb Viladomat, Pyrénées, AnyósPark Hotel Aparthotel, Caldea, Tag Systems SA, Abba Xalet Suites Hotel, Hotel Piolets Park, Hr Restauració, Hotelco, Grup Quality i Clean & Iron Sevice. També va ser-hi present l’empresa de Sort Casa Rural Peret de Peretó. Aquestes 16 empreses cercaven diversos perfils professionals del món de l’hostaleria i benestar, comerç i vendes, informàtica i tecnologies de la informació, administració i gestió d’empresa, màrqueting i altres oficis.

En la trobada també es va comptar novament amb la presència de quatre córners informatius relacionats amb el món laboral on s’hi ha realitzat 80 contactes. Aquests córners eren el del Servei d’Immigració del Govern d’Andorra, que va informar sobre les autoritzacions i tràmits que calen per treballar a Andorra; el del Projecte Odisseu-Eina Retorna, programa que afavoreix el retorn i la inserció laboral de joves al món rural; el del servei BICAT, borsa interterritorial activa de treball, i altres recursos de feina al territori; i la iniciativa europea d’ocupació per a reduir atur juvenil, Garantia Juvenil.

La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Treball Fronterer de la Seu, Mireia Font, va fer un “balanç positiu” dels resultats obtinguts en aquest tercer workshop ocupacional. Font va explicar que en aquesta trobada les empreses participants han trobat “bons perfils” entre les persones que s’hi han presentat. A partir d’ara, les empreses contactaran directament amb els aspirants per fer-los una entrevista més detallada.

Abans de començar les entrevistes entre persones demandants d’ocupació i les empreses presents, va tenir lloc un acte de benvinguda que va anar a càrrec de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, el vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Ricard Pérez, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Mireia Font, el cap del Servei Territorial d’Ocupació a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, Oriol Salvia, i la tècnica del Servei d’Immigració d’Andorra, Rosa Maria Call.

Batalla va subratllar que l’objectiu d’aquest workshop ocupacional és reduir al màxim la distància entre el mercat laboral i les persones que cerquen feina, tant al territori com a la Cerdanya o al Principat d’Andorra. En aquest sentit, Batalla va remarcar que “és clau el paper de les institucions com l’Ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per facilitar aquest punt de trobada entre la gent que busca un lloc de treball i les empreses que busquen treballadors. Esperem que aquesta tercera edició tingui tant d’èxit com les dues anteriors en què es van realitzar força contractacions laborals, algunes de les quals encara es mantenen”.

Les xifres d’atur a la comarca de l’Alt Urgell han baixat lleugerament respecte de l’any anterior. Actualment, a la Seu d’Urgell hi ha uns 630 aturats registrats. Al respecte, l’alcalde urgellenc ha remarcat que “l’Alt Urgell és un bon graner de persones que poden ocupar posicions en el mercat laboral andorrà, ja que hi ha empreses que necessiten omplir diferents perfils professionals”.