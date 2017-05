Expojoc SA podrà optar a la llicència per al bingo

L’empresa Expojoc SA, una de les que actualment explota un dels dos bingos que es troben oberts al país, ha resultat l’adjudicatària del concurs públic convocat pel Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) per a l’obtenció de la llicència per a l’explotació d’un bingo. Això significa, tal com ha posat en relleu el ministre portaveu, Jordi Cinca, que aquesta empresa té “l’opció de sol·licitar la llicència per a l’explotació” del bingo a partir de finals d’aquest 2017.

Així, un cop el CRAJ ha pres aquesta decisió, l’empresa haurà de sol·licitar la llicència, per la qual cosa haurà de complir tot un seguit de requisits i, si són favorables, el consell acordarà l’adjudicació d’aquesta llicència. Cinca ha manifestat que el guanyador és l'empresa que explota el bingo que es troba a l’avinguda Prat de la Creu i que, per tant, aquesta podria ser la ubicació definitiva, tot i que ha manifestat que no és el Govern el que pren les decisions i que, per tant, no té tots els detalls.