Fitch manté el ràting d’Andbank en BBB amb perspectiva estable

L'agència de qualificació Fitch Ratings ha mantingut el ràting a llarg termini en BBB d’Andbank amb perspectiva estable. La valoració corrobora la solvència i la trajectòria d’Andbank, que va començar el seu procés d'internacionalització l'any 2000. Un grup altament diversificat, amb prop de 22.000 milions d'euros gestionats.

Així mateix, la ratificació de la valoració i perspectiva estable és una prova de la sòlida estructura del govern corporatiu de l'entitat, i de l'estricte control intern i de processos que es duu a terme a tot el grup, segons un comunicat de l'entitat. Fitch destaca l'elevada ràtio de solvència (superior al 20%) així com l'eficient gestió de la liquiditat, de més del 60%, molt per sobre del límit exigit.

Aquest manteniment del rating ve a consolidar la bona evolució viscuda en el 2016. El Grup Andbank tanca el 2016 amb la satisfacció d'haver complert els objectius marcats. Andbank ha tornat a batre el seu màxim històric fins avui en generació d'ingressos, amb un marge ordinari de 256 M €, que confirma l'excel·lent capacitat del model de negoci en generació de resultats.

En un entorn internacional complex, aquest bon resultat es deu a la consolidació del seu model especialitzat en banca privada, diversificació geogràfica i a la confiança que els clients han dipositat en l'entitat.

Els recursos sota gestió de clients s'han mantingut entorn dels 22.000 M€, reafirmant el grup com a líder a Andorra. Aquestes dades consoliden la línia positiva que l'entitat va iniciar el 2008, amb una taxa de creixement mitjana anual acumulada del 16,5 %.

Amb uns tipus d'interès en mínims històrics en la zona euro, la inversió en creixement internacional i tenint en compte criteris de prudència en la gestió del balanç, el Grup Andbank va tancar 2016 amb un benefici net de 47 milions d'euros, un 19 % per sobre del previst.

Els bons resultats de l'entitat el 2016 es veuen reforçats per una sòlida estructura de capital i una còmoda posició de liquiditat, per sobre del 65 % (molt superior al mínim exigit del 40 %). A més, la solvència ha augmentat fins al 25,50 %, sent en termes de Tier 1, segons Basilea III, del 15,8 %, superant els requisits de capital d'entitats europees equivalents en més d'un 50 %.