Francesc Mora critica el Govern per “certa desinformació” sobre la UE

El president de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Francesc Mora, va ser clar ahir en acusar el Govern que hi ha “certa des­informació” sobre tot el que fa referència a les negociacions que es mantenen per a l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). Mora va manifestar trobar a faltar un debat en la societat sobre aquest acostament a Europa. “Vista la magnitud que comporta, no és un debat que estigui viu a la societat”, va afirmar ahir en l’esmorzar organitzat per l’EFA amb la premsa. Des d’aquesta organització empresarial tenen previst fer aportacions a la reforma laboral que proposa DA perquè es faciliti l’obertura i el tancament d’empreses. Per altra banda, destaquen la voluntat de promoure que les empreses adoptin els mecanismes necessaris i formals de successió.

Quant a les negociacions per a l’acostament a la Unió Europea, Mora considera necessari avançar cap aquest procés, però critica que encara “no s’ha concretat quin és l’equilibri entre el que guanyem i el que cedim”. Per la seva part, Joan Tomàs, secretari tècnic de l’EFA, va remarcar que l’entitat disposa d’un equip d’experts assessors en matèria d’acostament amb la Unió Europea i que, malgrat que les empreses familiars no solen tenir àmbit d’actuació a l’exterior, aquest acord suposarà obrir “un negoci d’oportunitats de cara al mercat interior”.

El president de l’EFA lamenta que, malgrat “la magnitud” del que suposarà l’acostament amb la UE, no hi hagi debat. “Al Consell General tampoc diuen que els arriba la informació, no hi ha debat social”, va remarcar. Tot i això, tant Mora com Tomàs van reconèixer que aquestes negociacions encara estan en una fase molt inicial i que les singularitats que Andorra ha de lluitar per mantenir encara hi ha molt de temps per defensar-les. Tot i això, des de l’EFA no s’aposta per un ajornament. “No ens hem d’aturar ni tampoc precipitar”, va dir Mora. El president va demanar més participació en aquest procés per “crear opinions i fer-nos partícips de la negociació”.

Aeroport més heliport

Mora va insistir que la infraestructura de l’heliport és necessària per a Andorra i va fer una crida a l’executiu de Martí. “El Govern té una obligació amb la ciutadania i el país, i és crear aquest heliport”, va dir.

El secretari de l’EFA va remarcar la importància de la dualitat aeroport Andorra-la Seu i heliport nacional “perquè ha de comportar una entrada al país que no es pot demorar més, i això també es pot lligar amb la Unió Europea”. Tot i això, també van remarcar la necessitat que l’aeroport de la Seu sigui “més operatiu”.

Reforma laboral adaptada

L’EFA té previst fer algunes aportacions a la reforma laboral plantejada per Demòcrates per Andorra. Les propostes aniran encaminades que l’impacte de les noves mesures “sigui pràctic per a tothom i s’adapti a la dimensió de les empreses, respectant al mateix temps els drets constitucionals”, va comentar Mora. El secretari de l’EFA va manifestar que defensaran que la nova norma no suposi un cost excessiu per a les empreses, “perquè aquestes poden precaritzar els llocs de treball”. Tomàs també va dir que s’apostarà perquè la reforma “faciliti obrir i tancar empreses”.

Per altra banda, pel que fa al marc fiscal que afecta les empreses, el president de l’EFA va manifestar que esperen que “no hi hagi variacions i que les regles del joc siguin estables”. Tomàs va assenyalar que “el gran debat és que la capacitat recaptatòria no sigui l’inici d’un increment de la pressió fiscal”.

Pla de Successió

“El moll de l’os de l’EFA” és, segons Tomàs, la voluntat de “dotar-nos d’instruments per assegurar la successió i preveure mecanismes de gestió de l’empresa”. Després de les dades fetes públiques per la Cambra de Comerç segons les quals només un 36% de les empreses familiars tenen un pla de successió, des de l’Empresa Familiar reconeixen que s’ha de fer un esforç de pedagogia per promoure que les empreses adoptin els mecanismes per assegurar el futur de la gestió.

Mora va destacar que la planificació de la successió d’una manera formal no es dona “per cultura i perquè és una qüestió molt personal de les famílies”. Tomàs va assegurar que cada any l’EFA insisteix en la necessitat que les empreses es dotin d’aquests mecanismes i va destacar que és un fet que a la tercera generació els negocis desapareixen.

Canvis tecnològics

El 19è Cicle de l’EFA, sota el títol Canvis tecnològics i emprenedoria social, oferirà el 4 de juliol, a les instal·lacions d’AnyósPark, un seguit de conferències, entre les quals destaca una de Marcos Urarte sobre Oportunitats del nou escenari geopolític i una d’Albert Castelalna amb el títol Blockchain, la tecnologia del futur. També hi prendran part empreses com a models d’emprenedoria social, com MNJ Neurosevesi, que anticipa els atacs d’epilèpsia; Respiro, que és un servei per compartir cotxe elèctric, i Ehealth, que tracta la revisió ocular dels nens.