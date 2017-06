García Paramés destaca la importància de tenir "paciència" si s'inverteix en renda variable

Comprar valors a un preu per sota de mercat, per tal de rendibilitzar els productes en un futur a llarg termini. Aquest principi simple, però no fàcil d'executar, és una de les grans matrius que defineix la filosofia 'value investing' (inversió en valor). Tot i això, darrere d'aquesta idea hi ha tota una recerca i anàlisi més elaborat que permeten donar fonament a aquesta teoria.

Precisament, totes aquestes qüestions s'han posat en relleu aquest dijous a la tarda durant la conferència que ha dut a terme un dels màxims exponents d'aquesta filosofia i actual CEO de Cobas Asset Management, Francisco García Paramés, a la seu central de Crèdit Andorrà. L'exposició d'aquestes idees i altres aspectes rellevants, com ara la necessitat de cercar negocis de qualitat o la competitivitat de l'empresa en la qual es vol invertir són dos dels trets que ha destacat García Paramés en la seva intervenció.

Les teories exposades en el seu moment per Graham, Lynch i actualment desenvolupades per un dels seus màxims exponents Warren Buffett, han creat una tendència d'inversió en els darrers temps. Els bons resultats acreditats per Cobas i la inversió en valor han motivat l'arribada a un acord amb Crèdit Andorrà, per tal que l'empresa ofereixi assessorament financer a l'entitat andorrana en temes relacionats amb la renda variable europea.

García Paramés ha ressaltat la "paciència" com la principal virtut de la qual un inversor pot fer gala. A diferència de molts dels preceptes que mouen el sector de la renda variable, per l'expert aquesta qualitat permet trobar "els valors adequats que amb el temps acabaran tenint el preu que desitgem". A més, el conferenciant també ha explicat que "s'ha d'invertir a llarg termini i d'una manera correcta".

L'objectiu és clar, revaloritzar a llarg termini els valors que s'han adquirit aprofitant les fluctuacions del mercat a curt termini, atès que la borsa facilita aquest intercanvi constant que ofereix valors per sota del preu de mercat en aquell moment. En aquest sentit, també intervé l'anàlisi fonamental de les diferents companyies, per tal de conèixer en detall l'activitat que duu a terme l'empresa, així com aspectes derivats de la seva gestió (inversions, deutes, experiència i altres).