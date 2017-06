García Paramés ofereix una conferència organitzada per Crèdit Andorrà

El Grup Crèdit Andorrà ha arribat a un acord amb la gestora Cobas Asset Management per a l’assessorament financer en renda variable europea de determinats organismes d’inversió col·lectiva gestionats pel grup. Aquest acord permetrà oferir als clients uns nous serveis i productes dins de la seva oferta de valor en la gestió 'value'. Amb motiu d’aquest acord, Crèdit Andorrà ha organitzat una conferència sobre inversió a llarg termini el proper dijous 29 de juny, titulada ‘Inversió en valor: una filosofia per aconseguir rendiments sostinguts’. Serà a càrrec de Francisco García Paramés, CEO de Cobas Asset Management, que explicarà els principis de la filosofia 'value investing' que caracteritza el seu model d’inversió.

García Paramés explicarà als assistents la tècnica i l’estil de gestió que utilitza per aconseguir la màxima rendibilitat en les inversions, basats en l’aplicació dels principis de l’escola de valor (Graham, Buffett, Peter Lynch) i tenint en compte el coneixement dels cicles econòmics. La conferència, oberta a tothom que hi estigui interessat, tindrà lloc a les 19 hores, a l’edifici Crèdit Centre.

Cobas Asset Management és una gestora de fons independent enfocada a la gestió de renda variable. El model de gestió de renda variable de Crèdit Andorrà, tal com informen, segueix la filosofia 'value investing' (inversió en valor), basada en l’anàlisi fonamental de les companyies i en la recerca de negocis de qualitat, fàcils de comprendre i que presentin un descompte atractiu, amb l’objectiu de maximitzar la revaloració a llarg termini.

Paramés és president i CEO de la gestora Cobas Asset Management. Llicenciat en econòmiques, compta amb un MBA per l’IESE.

Considerat fidel deixeble de Warren Buffett, és un dels gestors 'value' europeus més reconeguts, després de desenvolupar la seva carrera durant 25 anys amb una trajectòria que el situa al capdavant dels rànquings de rendibilitat. És autor del llibre ‘Invirtiendo a largo plazo’, on explica les claus del seu propi procés d’inversió i la filosofia que caracteritza la seva gestió.