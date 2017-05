Genís Roca ofereix una xerrada sobre la transformació digital a Crèdit Centre

Sota el títol Com sobreviure a la disrupció i progressar en l’era digital, Crèdit Andorrà organitza una nova conferència a càrrec de Genís Roca, soci i president de RocaSalvatella, despatx de consultoria de negoci especialitzat en la transformació digital de les organitzacions, els seus processos i models de negoci. La xerrada, emmarcada en el cicle 'Crèdit Andorrà Global Forum' servirà per abordar qüestions sobre transformació digital i innovació en l’estratègia empresarial. L'acte tindrà lloc aquest dijous 4 de maig, a les 19 hores, a l’edifici Crèdit Centre.

El ponent explicarà de manera pragmàtica i entenedora com tenir una perspectiva del moment en què ens trobem i quines són les claus de la competitivitat. Tal com explica Roca, el fet digital "està modificant la nostra economia i bona part dels nostres sectors d’activitat", però "aquest allau de contínues novetats tecnològiques i emprenedores fa difícil tenir una visió clara de què està passant i quina estratègia empresarial aplicar".

Roca compartirà amb els assistents a la conferència la seva experiència amb empreses líders en múltiples sectors sobre com organitzar-se per poder reaccionar correctament, ja que, tal com indica, "el repte ha deixat de ser quina tecnologia incorporar o què fer a les xarxes socials, sinó que es troba en llegir correctament quins nous competidors poden aparèixer i quin serà el model de negoci". La conferència forma part de les activitats impulsades des de la Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l’IESE.