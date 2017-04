José Manuel Araluce, nou conseller d'Andbank

José Manuel Araluce ha estat nomenat com a nou conseller d'Andbank i presidirà la comissió d’ètica i compliment. Araluce és llicenciat en dret i administració d’empreses per la Universidad Pontificia Comillas – ICADE (ICADE E-3) i ha desenvolupat la seva trajectòria professional al Grupo Santander, del qual va ser director global de compliment. Ha estat membre també dels equips encarregats de dur a terme importants operacions corporatives transfrontereres, i compta, a més, amb una àmplia experiència com a professor i ponent en conferències organitzades per entitats reguladores, firmes legals i auditores.