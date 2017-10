La 2a edició del Tàndem, eix de la reunió del clúster d’Educació

L’Espai d’Innovació d’Andorra va acollir ahir una nova sessió de treball del clúster d’Educació d’Actua, en la qual van prendre part representants d’una dotzena d’empreses.

En la jornada, convocada per informar de les darreres iniciatives portades a terme dins el clúster, el conseller general del grup parlamentari liberal i líder del clúster, Ferran Costa, va donar a conèixer com serà la segona edició del projecte Tàndem, la iniciativa per vincular educació i empresa i que busca afavorir la innovació i l’emprenedoria.

Així, i després de l’èxit de la prova pilot portada a terme el curs passat, en què 11 alumnes i cinc docents van fer front al repte que planteja, en aquesta segona edició del programa seran fins a 61 alumnes de batxillerat professional i 11 els docents que hi participaran i afrontaran els tres reptes de tres empreses que es plantegen en aquesta ocasió.

També la directora de l’Escola internacional d’hoteleria i gestió turística Vatel, Roser Daban, va informar els assistents de les futures línies d’actuació del centre. Per últim, també es va fer una presentació de l’Escola de robòtica Loopa, a càrrec de la sòcia fundadora de Loopa, Elisabet Faura.

Els participants en la sessió de treball també van aprofitar per visitat les instal·lacions de l’Espai d’Innovació d’Andorra i van poder conèixer de primera mà els diferents projectes que s’estan desenvolupant.