La Casa de la muntanya centra el primer interclúster de salut i esport

Per primera vegada, Actua va organitzar ahir una sessió de treball conjunta entre els membres dels clústers de Salut i Esports. A la jornada, celebrada a Andorra la Vella, hi van participar mig centenar de representants de les empreses associades que han assistit en primícia a la presentació del projecte de la Casa de la muntanya.

El director de l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra i cap d’àrea de Medi Físic del Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya, Marc Pons, va explicar que l’espai neix amb l’objectiu de promoure, difondre i fer reserves de les activitats d’esport i turisme de muntanya alhora que crearà noves activitats que potenciïn aquest sector. També té una vessant formativa i impulsarà el treball conjunt de les empreses de l’àmbit de la muntanya amb l’administració pública i les entitats de recerca i innovació.

Posteriorment, va intervenir el fisioterapeuta i osteòpata de Medisport Jordi Zaragoza, que va explicar els estudis que ha realitzat relacionats amb la influència del PH en el rendiment dels esportistes d’alt nivell. Així mateix hi van prendre part els principals responsables de dinamitzar els clústers d’Acció (l’agència per a la competitivitat de l’empresa del govern català), Joan Martí i Alberto Pezzi, que van informar de les diverses estratègies que utilitzen per millorar la competitivitat de les empreses associades a la seva entitat i els reptes que cal afrontar per aconseguir que la competència treballi en equip. El ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, també va assistir a una part de la sessió interclúster i es va interessar pels projectes que s’estan desenvolupant.

A l’últim, Eugeni de Santiago, del Comú de Sant Julià de Lòria va presentar Firesport, la primera fira d’esports, natura i turisme de muntanya que se celebrarà a la parròquia laurediana del 10 al 12 de novembre. La jornada de treball va cloure amb una demostració de les noves tecnologies que utilitza Podoactiva, una de les empreses internacionals recentment implantades a Andorra. La intervenció va anar a càrrec del director tècnic i cofundador de Podoactiva, Javier Alfaro, i de l’especialista en podologia, Elisabet Nieto.