La crisi interna a Granvalira no afecta les necessitats de treballadors per a l'hivern

La plantilla de Grandvalira, comptant els dos sectors, ascendirà fins les 1.500 persones aquesta temporada d'hivern, una xifra similar a la de l'any passat. De personal fix a Ensisa, Saetde i Nevasa n'hi ha 272, mentre que la resta seran temporers, tot i que el gran gruix és repetidor i, per tant, es busca un volum petit de personal. Amb les xifres a la mà, i llevat d'una reducció de temporers a màrqueting de Nevasa, la crisi interna entre les dues societats no afecta les necessitats de treballadors a l'estació. Així mateix, des del domini confirmen que el nombre de currículums que reben tampoc ha decaigut.

Grandvalira Ensisa necessita per a la temporada d'hivern una plantilla de prop de 800 treballadors, mentre que Grandvalira Saetde en necessita vora 650 (una xifra inferior que l'altre soci ja que una part de la restauració està externalitzada). Aquestes dades, sumades a les 55 persones que configuraran la plantilla de Nevasa, eleva les necessitats de personal de Grandvalira fins a les gairebé 1.500 persones. Una xifra similar a l'any passat, informen des del domini, i que confirmaria que almenys durant aquesta temporada vinent les xifres de la plantilla no es veuran afectades per la crisi interna a la que es troba immersa Grandvalira i que comportarà la seva disolució a partir del 2019.

Per societats, Saetde compta amb una plantilla fixa de 104 persones, mentre que necessita 367 treballadors a pistes i 172 treballadors a restauració. És a dir, busca 539 persones, tot i que el 90% és repetidor i, per tant, només ha iniciat el procés de selecció per una cinquantena.

Pel que fa a Ensisa, de personal fix i semifix n'hi ha 139, mentre que necessita 208 treballadors a restauració, 265 a les escoles d'esquí (entre jardí, personal administratiu i monitors), i 180 a explotació i administració. També, com passa a Saetde, el gran volum és repetidor.

Finalment, a Nevasa la plantilla és de 29 persones, mentre que necessiten 26 temporers, dels quals catorze repetiran d'altres temporades d'hivern. La xifra de temporers necessària, informen des de la societat, es redueix respecte a l'any passat però no de manera pronunciada. Es deixarà de contractar tres temporers a màrqueting, ja que els esforços en vendre la marca Grandvalira deixen de ser una prioritat tenint en compte la seva futura desaparició. En canvi, la voluntat de seguir venent forfets es manté, motiu pel qual no hi haurà canvis a central de reserves, forfets de temporada i administració.

D'altra banda, i rebatint el que va dir el soci majoritari de Setde, Joan Viladomat, que va assegurar que hi havia hagut baixes motivades per aquesta crisi, des de Nevasa informen que tan sols ha marxat una persona (la qual, però, segueix vinculada), i una segona que ha demanat una reducció de jornada.

Pel que fa al volum de currículums rebuts, segueix sent pronunciat i no s'han notat davallades en comparació a temporades anteriors.