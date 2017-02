La directora general d’ESADE recomana lideratges horitzontals a les empreses, que han d'estar fonamentades en l'ètica i els valors

Aquest dimarts a la tarda s'ha celebrat a Andbank la conferència de la directora general de l'escola de negocis d'ESADE, Eugènia Bieto, titulada ‘El lideratge en temps canviants’, on la directiva ha fet una recomanació directa a l'actualització dels lideratges tenint en compte el reconeixement d'un món que canvia, amb comportaments i conceptes que varien ràpidament i que requereix directius amb capacitat d'adaptar les empreses als canvis. La directiva ha apuntat la necessitat que, davant la dificultat d'adaptar-se a un món canviant, els lideratges es construeixin a partir del treball en equip, fet que implica un reconeixement de les capacitats del col·lectiu i dels diagnòstics compartits.

La directora general d’ESADE, Eugènia Bieto, ha impartit aquesta tarda a Andbank la conferència ‘El lideratge en temps canviants’. Bieto, davant un ampli auditori, ha exposat algunes de les necessitats que en el món de l’empresa cal tenir en compte per afrontar els reptes dels directius. Bieto matisa que els escenaris en què es mouen les empreses no són només canviants sinó “amb un gran nivell d’impredictibilitat”, ja que la sensació és de “no saber massa què és el que passarà”, a causa dels forts canvis tecnològics, d’una transcendència superior als que s’han viscut fins ara. “Fa 10 o 15 anys no ens podíem imaginar que hi hauria cotxes no conduïts per persones”, un fet que ha apuntat que incidirà en molts sectors i conductes, com el disseny de les ciutats o el concepte de l’urbanisme.

El que està enfront d’una empresa ha d’estar molt atent, ja que la tecnologia representa uns grans canvis però també en l’àmbit demogràfic i en l’àmbit social. Si la població envelleix apareixen noves demandes; o el comportament dels joves, ja que no ens imaginaven que als joves no els importaria no posseir les coses, “avui en dia no volen comprar ni tenir una casa en propietat, no volen tenir un cotxe en propietat”. Tota l’economia l’havíem muntat al voltant d’això. I quan els joves necessiten alguna cosa, la tria, segons l’experta, és el lloguer, i per tant apunta a un segon patró de funcionament. Tot això fa que visquem en un entorn on els models de negoci han d’anar per endavant, i això implica unes capacitats diferents de les que teníem abans, quan s’ensenyaven les tècniques de màrqueting i finances, etcètera.

Els canvis tecnològics, segons la directora d’ESADE, requereixen unes altres capacitats per als directius perquè “els alumnes que surten d’una escola de negocis, han de sortir amb una gran capacitat d’entendre el món” i de fer-ho “en totes les seves dimensions”. Canvis que destaca que es poden produir en el món polític o el financer i que poden tenir greus repercussions en el món empresarial. Canvis polítics, com l’elecció d’un president o un altre en un determinat país, o la decisió d’un país de separar-se de la resta d’Europa, “estic parlant del Brèxit”, ha matisat.

Després, la directora general d’ESADE ha valorat els canvis en els models de presa de decisions, que segons ha apuntat “obliguen al treball en equip”, precisament per la complexitat del món que fa necessària “tota la intervenció, la capacitat d’innovació i de mirar tots els angles”, fet que requereix que tothom pugui aportar la seva visió. A banda, dins el procés de presa de decisions, s’explicita la defensa del treball en grup “perquè això implica el reconeixement de l’altre, d’acceptar altres maneres de treballar” i la implicació sobre el model de relació amb els altres, perquè significa “entendre els altres encara que no pensin com tu”.

I en la tria i l’establiment d’un lideratge, quin tipus de lideratge? “Lideratges horitzontals!” respon la directora general, que sentencia la mort del direccionisme i l’autoritarisme: “s’ha acabat l'“ordeno y mando”, ja que les decisions a les empreses s’han de prendre d’una manera més col·lectiva, més col·legiada, “el que no vol dir tot per assemblea”, ha puntualitzat. Al seu entendre, la formació dels directius s’ha de fer escoltant els altres “perquè són els altres que ho hauran d’implementar”.

I finalment, segons ha apuntat la directora general d’ESADE: “un sí o sí: ètica i valors”, que assenyala la necessitat de les decisions de les empreses amb “una mirada cap a la societat, no es pot mirar cap a un altre costat”, respecte a qüestions com les desigualtats, i defensant aquesta integritat basada en la responsabilitat social des d’un criteri també d’eficiència, perquè “les empreses que llencen programes de cooperació tenen un èxit extraordinari, els treballadors s’hi senten implicats”.