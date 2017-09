La Massana presenta un dèficit de 635.000 euros el primer semestre

El Comú de la Massana va presentar la liquidació provisional de comptes a 30 de juny del 2017, tal com marca la Llei de finances comunals. La situació en el tancament del primer semestre és d’un 49% d’execució en el pressupost de despeses i un 45% en el pressupost d’ingressos, i presenta un dèficit temporal de 634.956 euros, encara que tot indica que es tancarà l’any amb un superàvit

d’1,4 milions.

Una de les dades destacades del segon trimestre de l’any ha estat l’aportació de 2,4 milions d’euros a EMAP per poder fer front a una part de les inversions previstes al Pla estratègic, presentat el mes passat en reunió de poble. Aquesta operació es va finançar al mes d’abril i es va fer efectiva a través de l’excedent de tresoreria i no via endeutament, segons va remarcar el Comú en un comunicat. Els 2,4 milions computen en la liquidació del primer semestre com a despesa i és per això que el resultat provisional és d’un dèficit de 634.956 euros, tot i que la projecció per al tancament de l’exercici 2017 –una vegada es faci l’ajustament– és que els ingressos superin les despeses, cosa que suposarà un superàvit d’1,4 milions d’euros a causa de l’increment dels ingressos del Comú. També cal remarcar els 1,1 milions d’euros compromesos en inversions, a dia 30 de juny, una xifra que a hores d’ara ja se situa en 1,8 milions.

Pel que fa a l’endeutament, segueix l’evolució prevista i ja se situa en 10,9 milions d’euros, en lloc dels 13 milions en el tancament de l’exercici 2016, i es confirma doncs la tendència a la baixa.

D’altra banda, en la sessió del consell de comú celebrada ahir es va aprovar el finançament de diferents obres urgents a través de partides disponibles en altres capítols. Es tracta d’obres no previstes al pressupost inicial per garantir la seguretat, com l’arranjament de la façana del poliesportiu de l’Aldosa i de les escales de la plaça de l’Església, les obres d’adequació en la xarxa d’aigua potable i la millora de l’empedrat de les façanes de l’edifici Els Prunyoners.

En la mateixa sessió es va aprovar l’ordinació de despesa pluriennal, pels cinc pròxims anys, per participar en el projecte de servei de bicicleta elèctrica compartida.