La modificació de les taxes de consum reporta 10,4 milions més

La modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, que es votarà aquest matí al Consell General després que l’executiu l’entrés a tràmit parlamentari amb caràcter d’urgència, reportarà a les arques públiques fins a 10.424.920,20 euros addicionals.

Així es desprèn si més no de la memòria justificativa, signada pel director general del departament de Tributs i Fronterers, Albert Hinojosa, que acompanya el projecte de llei, en la qual es conclou que la proposta “manté un diferencial de preus que assegura un atractiu comercial important per als productors del tabac i alhora garanteix que l’Estat manté la reducció del diferencial de preu de manera progressiva”.

I és que, segons s’explica en la memòria, el diferencial del preu de venda al públic d’un paquet de cigarretes entre Andorra i Espanya és gairebé d’un 30 per cent, motiu pel qual es planteja reduir-lo en prop de 12 cèntims d’euro.

L’increment de la pressió fiscal plantejat, un 10 per cent, s’aplica únicament a aquells productes que es consideren que poden ser susceptibles de ser objecte de contraban, com són els cigarrets, tant el ros com el negre, la picadura i el tabac espalillat que s’utilitza per a la fabricació de cigarretes i el tabac per a pipa o per embolicar.

Queden fora per tant de l’augment de les taxes els cigars, el tabac en fulla, el tabac homogeneïtzat i el tabac per a pipa d’aigua, productes que es considera que no són objecte de contraban.

Pel que fa als ingressos, en el cas de la picadura CE s’espera recaptar fins a 12.236.293,54 euros (incloent-hi els drets de duana, l’IIEE i l’IGI) i els cigarrets negres CE reportaran 971.291,36 euros a les arques públiques, mentre que els cigarrets rossos CE permetran recaptar 2.369.819,20 euros. Els ingressos previstos pel tabac espalillat per a la fabricació de cigarret ros són de 101.600.822,21 euros, davant els 92.543.139,78 euros que s’haurien recaptat amb la imposició actual.