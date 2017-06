La producció de tabac s'incrementa un 0,6% el 2016

La producció de tabac va ser de 244.084 quilos l'any passat, fet que suposa un increment del 0,6% respecte l’any anterior, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística, que remarca que des de l’any 2000, els nivells de producció de tabac s’han equiparat als nivells dels anys 70 i 80 del segloe passat, i a partir del 2007 la producció s’ha situat en uns nivells mínims però estables.

Aquest increment de la producció es concentra a la parròquia de Canillo, amb un 12,8% més i 1.806 quilos més. Les parròquies que es mantenen estables en valors percentuals, respecte a l’any anterior, són Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp. En canvi, ha disminuït la producció a la parròquia de Sant Julià de Lòria, on ha caigut un 0,4% i a les d’Ordino i La Massana, on ho ha fet un 0,1%.



La distribució per parròquies situa Sant Julià com a primera productora, amb un 33% del total i 80.075 quilos, seguida per la Massana amb un 19% i 45.513 quilos. En darrer lloc se situa la parròquia d’Escaldes-Engordany amb el 5% de la producció del 2016 i 11.370 quilos.