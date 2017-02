La xifra d'aturats del gener davalla un 28,4% respecte a fa un any

El nombre d'inscrits al Servei d'Ocupació en recerca de feina aquest mes de gener s'ha situat en les 348 persones. Aquesta dada suposa una disminució del 28,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. Llavors hi havia 486 persones sense feina. Es tracta del gener amb menys desocupats des del 2010.

Les 348 persones sense feina inscrites al Servei d'Ocupació representen un increment del 15,6% en relació al desembre, quan hi havia registrades 301 persones. El Govern exposa, però, que es tracta d'una situació habitual per aquesta època de l'any, "ja que la finalització de la campanya de Nadal sempre es tradueix en un augment de desocupats al mes de gener".

En la comparativa amb els darrers mesos de gener, el d'aquest 2017 és el millor des del 2010. Durant els pitjors anys (entre 2013 i 2014) es va arribar a fregar el miler de persones. Al 2010 eren 429.

Caldria remuntar-se al gener del 2009, en què la xifra d'aturats se situava en 335 persones inscrites al Servei d'Ocupació, per trobar unes dades d'atur menys favorable en termes de desocupats

Així, el Govern destaca que la tendència positiva en les dades d'ocupació que es va iniciar el mes de juny del 2013 es manté, i va acompanyada també de la millora també en les dades d'assalariats que es va iniciar el gener del 2014. Les més recents en aquest sentit són del mes de novembre, en què es van registrar 36.136 assalariats, el que suposa una variació a l'alça del 2,8% respecte al mateix mes de l'any anterior, en què n'hi va haver 35.142.

La mitjana d'assalariats durant els darrers dotze mesos és de 36.478, amb una variació positiva de l'1,7% respecte les dades del mateix període anterior.