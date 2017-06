L’AATF preveu que les mesures BEPS eliminin dos règims especials de l’IS

L’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals (AATF) preveu que l’aplicació de les mesures BEPS, en el marc del conveni multilateral de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), signat per Andorra, elimini dos dels quatre règims especials de l’Impost de Societats (IS).

Tot i que aquesta setmana els representants de l’AATF tenen previst reunir-se amb el director del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, per estudiar les modificacions previstes, el col·lectiu preveu que adoptar les mesures internacionals comportarà eliminar el règim especial de les societats de comerç internacional, una opció que el ministre de Finances, Jordi Cinca, ja va avançar en aquest rotatiu.

L’altre règim especial que s’anul·larà serà el del finançament intragrup o cash pooling. “És el règim que més insisteix BEPS que s’elimini, i a la pràctica no tindrà gaire repercussió perquè no ha tingut gaire acceptació. De fet, són molt poques les societats que han gaudit d’aquest règim”, va explicar el vicepresident de l’AATF, Marc Vilallonga.

Pel que fa a la resta dels altres règims especials, des de l’AATF preveuen una modificació en els requisits que s’exigeixen per adherir-se. Es tracta del règim de Patents intel·ligibles, per exemple. “Si es veu la línia espanyola el que faran serà ser més taxatius en els requisits i certes deduccions no es podran donar; en definitiva, els requisits seran més durs”, va comentar Vilallonga.

El quart règim especial és el de les holding, que segons preveu l’AATF el Govern voldrà mantenir, però des de l’associació es proposarà que passi al règim general donant més flexibilitat a certs criteris. El que les mesures BEPS proposen és que les societats holding que no tributin tinguin un impost de societats allà on tenen els guanys anàleg i com a mínim a un 40% per a exempció de dividends i de guanys.

“A la pràctica l’única diferència serà que al règim especial només poden accedir entitats de fora, i al règim general les d’aquí; la proposta nostra serà que s’unifiquin els dos règims en el general i que es flexibilitzin mesures com ara el mínim del 5% de participacions que s’exigeix”, va comentar el vicepresident dels assessors tributaris.

Tot i això, la valoració genèrica des de l’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals és que troben positiu “totes les modificacions que s’adeqüin a l’entorn BEPS perquè hem de tenir un marc competitiu i lleial, i això ho marca l’OCDE i la Unió Europea”.