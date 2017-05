L'abril es tanca amb 417 persones sense feina i Saboya diu que el repte és que "trobin encaix" en el mercat laboral

L'abril ha acabat amb un total de 417 persones sense feina, un 31% menys que el mateix mes de l'any passat, i es confirma d'aquesta manera la millora contínua registrada en els darrers mesos. El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que ha exercit de portaveu de l'executiu, ha destacat que "la bona notícia" és que "continua la millora de la situació del mercat laboral" des del mes de setembre del 2013. Ara el repte, ha afegit, és que aquestes 400 persones sense feina "trobin encaix" en el mercat laboral. De manera paral·lela, durant el mes de febrer ha continuat també la millora en el volum d'assalariats donats d'alta, que se situen en 39.264 persones, xifres similars a les dels anys 2010 i 2011.

El mes dabril es va tancar amb un total de 417 persones inscrites al Servei d’Ocupació, la qual cosa representa un 31% menys que el mateix mes de l’any passat i es tracta de la millor xifra d’un mes d’abril dels darrers vuit anys, tal com ha comentat el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que ha exercit aquest dimecres com a portaveu de l’executiu en la roda de premsa posterior al consell de ministres. El volum de persones que busquen un lloc de treball és, però, lleugerament superior al que es va assolir el mes de març, quan eren 397. Saboya ha justificat que aquesta fluctuació ve donada per qüestions temporals i ha afegit que "la bona notícia" és que "continua la millora de la situació del mercat laboral" des del mes de setembre del 2013, quan hi va haver el "punt d’inflexió" a partir del qual la millora ha estat constant.

Sobre aquestes dades, Saboya ha destacat que ara el repte és que aquestes 400 persones "trobin encaix" en el mercat laboral i que per això s'està treballant amb "programes més focalitzats" als perfils existents.

D’altra banda, també ha continuat millorant el volum de treballadors donats d’alta a la CASS. Així, el mes de febrer eren 39.264 les persones assalariades, és a dir, xifres similars a les dels anys 2010 i 2011 i anteriors a la crisi, tal com ha remarcat Saboya. En aquest sentit, el titular d’Afers Exteriors ha destacat el fet que la millora es doni a la majoria de sectors de manera generalitzada i no només en alguns com passava fins a l’any passat.