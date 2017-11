L’adaptació a l’entorn digital, protagonista de la primera edició del MoraBanc Innovation LAB

Segons informa MoraBanc en un comunicat, experts de diferents empreses capdavanteres en el camp de la innovació digital i la ciberseguretat han participat aquest dimarts en la primera edició del MoraBanc Innovation LAB, que ha aplegat un centenar d’empresaris i directius d’Andorra. El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, ha mostrat la voluntat d’Andorra d’atreure empreses que col·laborin a enfortir el vessant innovador del país, així com donar suport a les empreses locals que vulguin tirar endavant nous projectes.

Experts de diferents empreses capdavanteres en el camp de la innovació digital i la ciberseguretat han participat aquest dimarts en la primera edició del MoraBanc Innovation LAB, que ha aplegat un centenar d’empresaris i directius d’Andorra. El conseller delegat de MoraBanc, Pedro González Grau, ha obert la trobada amb el cas Kodak, un gegant de la fotografia que va fer fallida per no saber adaptar-se als canvis. González ha destacat la necessitat de les empreses d’interioritzar el canvi com a part de la cultura empresarial.

El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, ha mostrat la voluntat d’Andorra d’atreure empreses que col·laborin a enfortir el vessant innovador del país, així com donar suport a les empreses locals que vulguin tirar endavant nous projectes. Xavier Gracia i Samuel de Tomás, experts en ciberseguretat de la firma de serveis professionals Deloitte, han explicat els principals riscos que el món digital presenta per a les empreses amb sorprenents casos reals sobre com operen les xarxes de cibercrim. El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha explicat les darreres tendències i les aplicacions futures en temes de connectivitat i aplicacions, així com alguns projectes innovadors que desenvolupa la companyia de comunicacions andorrana.

El cas de la transformació digital de MoraBanc ha estat explicat pel seu director general d’Operacions i Negoci, Lluís Alsina, que ha destacat com el client ha canviat per a totes les empreses i la necessitat d’aportar-li allò que demanda: accedir als productes i serveis com vulgui i en el moment que vulgui. La jornada l’ha tancat el president d’Accenture per Espanya, Andorra, Portugal i Israel, Juan Pedro Moreno, que ha fet una anàlisi de la transformació digital molt conceptual amb les claus que cal tenir en compte perquè les empreses siguin competitives en els temps actuals. El MoraBanc Innovation LAB és una proposta de MoraBanc que s’emmarca dins de la seva línia de treball per la transformació digital, que dona resposta a les demandes dels clients i de la societat.