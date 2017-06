L’AGIA preveu que la recuperació del sector es consolidarà el 2017

Si el 2016 va ser un bon any per a la recuperació del sector immobiliari i parròquies com Andorra la Vella van duplicar els ingressos per recaptació de l’ITP, l’impost de transmissions patrimonials, “el 2017 encara ha arrancat més fort i esperem que sigui l’any de la consolidació d’aquesta recuperació”, va explicar el president del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA), Jordi Galobardas.

Aquesta millora del sector està accentuada per un augment de la venda de pisos. Segons Galobardas, aquest fet té dues explicacions. Per una banda, “l’increment de la venda es dona perquè no es troba producte de lloguer i sembla que els bancs han començat una mica, només una mica, a canviar els criteris” dels crèdits. Per altra banda, “la gent té més confiança” en la situació econòmica en general.

Pel que fa a l’increment de la demanda de pisos d’alt estànding, els gestors immobiliaris saben que hi ha promotors que tenen previstos alguns plans “però no a tan curt termini”. “L’alt estànding és molt demanat en zones cèntriques i també sabem que costa molt produir”, assenyala Galobardas. Els habitatges d’alt nivell són sol·licitats sobretot per gent estrangera, però també hi ha andorrans que hi aposten.

Galobardas va manifestar que la recuperació en el sector del lloguer ja fa temps que es nota “i ara el que passa és que hi ha molt poca cartera en el producte”. Tal com ja va assenyalar el president de la Fiabci a Andorra, Jordi Ribó, Galobardas també va negar l’existència d’una borsa de pisos buits, com va denunciar el Raonador del Ciutadà. “No té sentit que hi hagi molts pisos buits perquè hi ha molta demanda”, va manifestar el representant dels gestors immobiliaris.

Segons el president de l’AGIA, els preus de venda s’han estabilitzat i els de lloguer s’han incrementat, “però no en dos dígits percentuals sinó en un”.

Finalment, l’AGIA encara no s’ha posat mans a l’obra per elaborar l’estudi del sector que vol recollir dades per veure l’evolució dels preus de lloguer i venda, a més d’altres condicionants del mercat. Galobardas va explicar que s’està analitzant la manera de fer aquest estudi.