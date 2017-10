L’economia creix a l’entorn del 2% durant el primer semestre de l’any

L’economia andorrana ha registrat un creixement real del 2,2% en el segon trimestre de l’any i supera en més d’un punt l’increment que es va comptabilitzar en el mateix període de l’any passat, de manera que situa el ritme de creixement del primer semestre de l’exercici actual a l’entorn del 2%, segons les dades fetes públiques per Estadística.

Així, en la nota feta pública s’explica que, en conjunt, pràcticament tots els sectors d’activitat han experimentat creixements reals durant el segon trimestre. No obstant, de nou es reprodueix la dinàmica dual constatada en l’economia nacional fins a finals de l’any 2016, en la mesura que els serveis financers han registrat una davallada superior a un punt percentual del seu valor afegit brut que no s’havia observat en el primer trimestre d’aquest any.

Estadística destaca també el creixement del sector industrial, que per primera vegada des del primer trimestre del 2015 augmenta un 0,5%, així com el fet que tant la construcció com el conjunt dels serveis no financers acceleren notablement el seu creixement.

L’economia andorrana manté doncs una evolució positiva durant el segon trimestre, força superior a la dinàmica de l’economia de França (+0,5%) i molt coincident amb la variació apreciada a la Unió Europea (+2,2%), assegura Estadística, que afegeix que si es considera només l’economia no financera, aleshores el creixement és més proper a la dinàmica que mostra l’economia espanyola (+3,1%).

D’altra banda, la sèrie del PIB trimestral d’Andorra mostra l’efecte de la crisi financera, que va comportar la reducció de les taxes de creixement des de les xifres properes al 2% registrades l’any 2014 fins als valors inferiors a l’1% l’any 2015. Sense aquest efecte, la sèrie anual del valor afegit brut (VAB) no financer denota que la recuperació de l’economia andorrana té un ritme sostingut des de principis del 2012 i, des del quart trimestre del 2014, enregistra taxes de creixement positives.

Des d’Estadística es recorda que l’evolució del PIB del país ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del producte interior brut en els darrers anys. Durant el segon trimestre del 2017, aquest àmbit d’activitat ha experimentat una evolució positiva del 2,3%, al voltant d’un punt superior a la que es va registrar en el mateix trimestre de l’any passat.