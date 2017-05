L'edifici The Cloud tindrà uns ingressos de 2,1 milions d'euros a partir del tercer any

El pla de negoci de l'edifici The Cloud que s'ha fet públic arran de la demanda feta pels parlamentaris del Partit Socialdemòcrata fixa el cost del projecte en 39 milions d'euros, i preveu uns ingressos anuals de 2,1 milions a partir del tercer any. El document també detalla que l'edifici tindrà un cost anual d'1,2 milions d'euros, i que s'hauran de fer inversions periòdiques cada cinc anys, la primera per 500.000 euros i les següents per un valor d'1 milió d'euros.

El Govern preveu que l'edifici The Cloud tingui uns ingressos de 2,1 milions d'euros anuals a partir del tercer any, quan es preveu que les instal·lacions ja estiguin a ple rendiment. La previsió és que el primer any els espais d'oficines i de zona comercial tinguin una ocupació del 60%, el segon any del 80% i el tercer any ja arribin al 100%.

Del total d'ingressos, 1,1 milions provindran del lloguer dels 2.400 metres quadrats de l'espai comercial, 90.500 euros del lloguer dels 915 metres quadrats dedicats a un museu, a més de 342.700 euros per l'espai de restauració, 249.700 per les oficines del parc tecnològic, 195.500 euros per les oficines d'Andorra Telecom, 61.200 euros per l'auditori i 43.400 euros per les 40 places d'aparcament previstes.

Aquestes xifres es basen en la previsió que l'auditori aculli vint esdeveniments a l'any, i que el preu del lloguer de les zones comercials sigui de 40 euros per metre quadrat, mentre que el del museu serà de 8 euros per metre quadrat, i les zones d'oficina de 13 euros. Finalment, està previst que les places d'aparcament es lloguin a 90 euros al mes.

El pla de negoci també preveu la creació de 115 llocs de treball, 60 dels quals a l'espai comercial, 15 al futur museu, i 12 a l'espai de restauració de la part superior de l'edifici, entre d'altres serveis.

Pel que fa als costos, la inversió inicial ascendeix a 39,1 milions d'euros, dels quals 35,6 corresponen a l'obra i els treballs previs, 243.152 euros a estudis externs i 3,2 milions als honoraris professionals. Els costos anuals de manteniment a partir del tercer any ascendiran a 1,2 milions d'euros, després de restar la despesa de manteniment de l'antiga oficina comercial d'Andorra Telecom.

Finalment, el pla de negoci estableix el valor actual net del projecte en 35,4 milions d'euros a 50 anys, amb un índex intern de retorn de 2,9%. Els fluxos de caixa seran de mitjana d'1,1 milions d'euros anuals positius.