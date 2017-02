L'entrada de vehicles baixa un 4,4% al gener

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de gener del 2017 ha estat de 317.241, fet que suposa un descens respecte al gener de l’any anterior del 4,4%, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel Departament d’Estadística. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, hi ha hagut un augment de l’1,6% i per la frontera francoandorrana, en canvi, hi ha hagut una davallada del 21,1%. Així mateix, el nombre de vehicles que ha entrat al llarg dels darrers 12 mesos ha estat de 4.253.217, la qual cosa representa un increment de l’1,9% respecte al període anterior, en què van entrar 4.174.181 vehicles.

Les dades facilitades aquest dilluns pel Departament d’Estadística mostren que hi ha hagut un descens del 4,4 en el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de gener, que ha estat de 317.241. El total de turismes ha tingut una disminució del 5,2% i el de vehicles pesants, en canvi, un augment del 25,5%.

Les dades mostren també que els turismes provinents d’Espanya han tingut un augment del 0,6%, mentre que els provinents de França, un descens del 21,1%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut un increment del 34,1% per la frontera hispanoandorrana i una davallada del 25,3% per la francoandorrana. Val a dir, però, que excloent els dies en què els accessos a França van estar tancats o restringits durant aquest mes de gener, el descens en l’entrada de vehicles seria d’un 1,8%.

Pel que fa al nombre de vehicles que han entrat durant els darrers 12 mesos, ha estat de 4.253.217, cosa que representa un augment de l'1,9% respecte al període anterior, en què en van entrar 4.174.181. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat un 3,8%, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana han disminuït un 2,2%.



Finalment, pel que fa a les dades ajustades, que donen una visió complementària de l’evolució mensual de les dades, sense la influència dels festius, ponts o altres efectes estacionals i de calendari, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència a la baixa en els darrers tres mesos i aquest mes de gener es situa en un 0,2% negatiu. Les variacions mensuals de l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana es mantenen amb una tendència estable al llarg dels darrers cinc mesos i s’han establert en un 0,3% positiu aquest mes de gener. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten una tendència a la baixa al llarg dels darrers quatre mesos; la variació d’aquest últim mes ha estat del 0,4% negatiu.