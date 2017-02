Les cambres de comerç de Girona, Lleida, Andorra i Perpinyà formen els seus tècnics per ajudar les PIME

El projecte transfronterer CCI Pirineus Med, que forma part del programa Poctefa, té com a objectiu impulsar la cooperació econòmica i els fluxos comercials entre Espanya, França i Andorra. Té un pressupost d'1,2 milions d'euros i finalitzarà l'abril del 2019, i una de les primeres iniciatives ha estat una formació de 100 hores lectives que s'ha impartit a Andorra dirigida a tècnics comercials de les cambres de comerç de Girona, Lleida, Andorra i Perpinyà, que ha finalitzat aquest dimarts però que es clourà definitivament amb una jornada a Lleida d'aquí a un mes.

El curs ha servit per formar tècnics especialistes i dinamitzadors transfronterers, dos de cada zona geogràfica, que ajudaran a les petites i mitjanes empreses a ser emprenedores i incentivaran la cooperació econòmica entre els tres territoris.

Els integrants del curs han rebut aquest dimarts la visita del cap de Govern, Antoni Martí, que s'ha mostrat convençut que la iniciativa ajudarà a que els territoris veïns coneguin més la realitat d'Andorra i que es puguin generar sinergies. En aquest sentit, ha apuntat que el futur acord d'associació pot ajudar a fer possible aquest objectiu, sobretot pel que fa a la lliure circulació de persones.

Martí també ha volgut destacar la seva creença en les polítiques transfrontereres i, tot i reconèixer que molts cops Andorra només mira cap a Catalunya, ha assegurat que la presència de la cambra de comerç de Perpinyà és un símbol del fet que el Principat "vol ser transfronterer en els dos sentits".

Sobre aquesta qüestió, el president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, ha assegurat que les relacions entre Andorra i França "van millorant pels dos sentits", després de força anys "d'una girada d'esquena gairebé mútua però especialment per la part francesa". Així, tot i que veu impossible que el flux econòmic amb França es pugui igualar mai al que hi ha amb Espanya, creu que s'estan fent passos per intentar reequilibrar una mica aquesta diferència. Des de la Cambra de Comerç andorrana el que es fa és establir contactes amb les cambres de Toulouse i Perpinyà per aconseguir que empresaris francesos puguin visitar el Principat, un pas que creu que durant el 2017 es podrà aconseguir. "La manera és donar-se a conèixer, fer molta pedagogia del que som i sobretot trencar clixés", ha assegurat