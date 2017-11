Les inscripcions per al 18è Taller d’emprenedors s’obriran el 4 de desembre

Un any més, el Taller d’emprenedors es planteja com una formació específica que permeti obtenir coneixements útils per crear un negoci propi. Per a l’edició 2018 s’obrirà el període d’inscripcions el 4 de desembre, fins al 12 de gener. El curs començarà el dijous 18 de gener, fins al 28 de juny, i les sessions tindran lloc tots els dijous de 16 a 19 hores a la Universitat d’Andorra. Aquest curs tindrà les mateixes característiques que les darreres edicions, potenciant l’àmbit lligat a la formació dels emprenedors.

El consell de ministres va aprovar, aquest dimarts, el desenvolupament de la propera edició del Taller d’emprenedors, que tindrà lloc de gener a juny del 2018. Un any més, el Taller d’emprenedors es planteja com una formació específica que permeti obtenir coneixements útils per crear un negoci propi. El Taller d’emprenedors és una iniciativa útil per crear noves oportunitats de negoci i d’ocupació, i per ajudar a renovar el teixit empresarial del país.

En les disset edicions del Taller d’emprenedors ja han participant més de 240 emprenedors, dels quals aproximadament un terç han creat la seva empresa real. Amb el pas dels anys, el taller ha evolucionat cap a una formació teòrica i pràctica per a emprenedors capaços de liderar qualsevol tipus de projecte empresarial.

Entre els projectes portats a terme pels emprenedors hi ha una gran varietat de temàtiques: des de serveis diversos a través d’Internet, informàtica i xarxes socials, fins a l’organització d’esdeveniments esportius, culturals i activitats d’oci, passant per una farmàcia, empreses d’enginyeria, industrials, ciclisme, motociclisme, comunicació, disseny, agricultura, alimentació i restauració saludable, artesania, cosmètica i serveis sociosanitaris, entre altres activitats.