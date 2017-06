Les matriculacions de vehicles creixen un 23,3% al maig

Les matriculacions de vehicles durant el mes de maig han estat 424, la qual cosa suposa un increment del 23,3% respecte del maig del 2016, segons les dades facilitades aquest dijous pel departament d’Estadística. Així mateix, les matriculacions de vehicles dels darrers dotze mesos han estat 4.179, és a dir, un augment del 20,2% respecte al període anterior, en què es van matricular 3.478 vehicles. D’altra banda, pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, les matriculacions de vehicles al maig presenten un increment de l’1,7%.

Les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d’Estadística mostren que les matriculacions de vehicles durant el mes de maig han estat 424, la qual cosa suposa un augment del 23,3% respecte al mes de maig de l’any anterior. En aquest mes tots els grups –turismes, motocicletes i ciclomotors, camions i camionetes, i altres- han tingut variacions positives. Durant els primers cinc mesos d’enguany, les matriculacions de vehicles han augmentat un 22,5% respecte al mateix període de l’any 2016, i les matriculacions de vehicles dels darrers dotze mesos han estat 4.179, amb un augment del 20,2% respecte al mateix període de l’any anterior, en què es van matricular 3.478 vehicles. També tots els grups presenten creixement en aquest període.

D’altra banda, pel que fa als vehicles segons el tipus de carburant, aquest mes de maig destaca l’augment de matriculacions de vehicles de gasolina (47,7%), mentre els de gasoli experimenten un creixement del 7,1% respecte al mateix mes de l’any anterior. També s’han matriculat 20 vehicles sense carburant, 9 híbrids de gasolina no endollable”, 6 endollables i 3 elèctrics 100%, mentre que al maig del 2016 se’n van matricular 15, 3, 14 i 8 de cada tipus, respectivament.

Les dades mostren també que durant els primers cinc mesos d'enguany, les matriculacions de tots els tipus de vehicles, excepte els elèctrics 100% (se n'han matriculat quatre menys), han tingut variacions positives respecte al mateix període de l’any 2016. D'altra banda, durant els darrers dotze mesos, han augmentat les matriculacions de vehicles de tots els grups: gasolina (35,2%) i gasoli (0,4%), mentre que s’han matriculat 85 vehicles híbrids de gasolina endollable i 80 d'elèctrics 100%, el que suposa, en termes absoluts, un augment de 64 i 61 vehicles, respectivament. D'híbrids de gasolina no endollable s’han matriculat 40 vehicles més que el mateix període anterior, i del grup sense carburant, 24. Pel que fa als híbrids de gasoli no endollable, se n’ha matriculat un, mentre que dels no endollables no se n’ha matriculat cap.

Finalment, pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata una variació mensual a l’alça en els darrers cinc mesos, situant-se aquest mes de maig en un 1,7% positiu. El grup de turismes mostra una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos, tot i experimentar una petita davallada en aquest últim mes, situant-se en un 1,1% positiu en el mes de maig. Per contra, els grups de motocicletes i ciclomotors i altres mostren una tendència mensual a la baixa, tot i que positiva, en els darrers quatre mesos, i se situen en aquest darrer mes de maig en un 1,1% i un 0,1% positius, respectivament. Quant al grup de camions i camionetes, presenta una tendència a la baixa en els darrers dos mesos, tot i que positiva. En aquest mes de maig presenta una tendència de l'1,6% positiu.