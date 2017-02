Les matriculacions de vehicles pugen un 23,4% al gener

Les matriculacions de vehicles durant el mes de gener han estat 285, fet que suposa un increment del 23,4% respecte al mes de gener de l’any anterior, segons les dades publicades aquest dilluns pel departament d'Estadística, que mostren també que les matriculacions de vehicles dels darrers dotze mesos han estat 3.906, amb un augment del 15,3% respecte el període anterior, en què es van matricular 3.389 vehicles.

En aquest mes de gener tots els grups han tingut creixements. Així s'han matriculat un 73,35 de camions i camionetes, un 26,5% més de motocicletes i un 17,4% més de turismes. Així mateix ha pujat un 40% el grup 'altres'.

Pel que fa a les matriculacions segons el tipus de carburant, al gener s’han matriculat més vehicles per tipus de carburant en tots els segments respecte el mateix mes de l’any anterior, a excepció dels vehicles elèctrics 100%, dels quals s’han matriculat els mateixos (1). Destaquen els augments de vehicles de gasolina i gasoli, que han augmentat un 51,8% i un 2,2%, respectivament, respecte el mateix mes de l’any anterior, mentre que s’han matriculat 7 vehicles sense carburant, 4 híbrids de gasolina no endollable i 2 d'endollables, mentre que al gener de 2016 se’n van matricular 3, 3 i 0 de cada tipus, respectivament.

Durant els darrers 12 mesos, segons les dades d'Estadística, les matriculacions de vehicles de gasolina han augmentat en un 26,7%. Per contra, els vehicles de gasoli han disminuït un 2,2%. S’han matriculat 84 vehicles elèctrics 100% i híbrids de gasolina endollable, el que suposa, en termes absoluts, un augment de 80 vehicles. Pel que fa als híbrids de gasolina no endollable, s’han matriculat 46 vehicles i del grup sense carburant, 108. Val a dir també que de vehicles híbrids no endollables no se n'ha matriculat cap, ni de gasolina ni de gasoli.

Finalment, pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata una variació mensual a la baixa en els darrers cinc mesos, que se situa en un 0,3% negatiu. Els grups dels turismes i i 'altres' mostren una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, aquest últim mes sense variació pel que fa als turismes i un 4% negatiu en el grup 'altres'. En canvi, els camions i camionetes presenten una tendència mensual a l’alça en els darrers tres mesos, i se situa al gener en un 1,3% positiu. Quant a les motocicletes, presenten una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos, tot i mantenir-se estable en aquest últim. En aquest mes de gener, presenta una tendència del 2,3% positiu.