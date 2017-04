L'IPC avançat de l'abril es manté en el 3% del març

L'Índex de Preus al Consum (IPC) estimat a l'abril és del 3%, segons el càlcul de l’indicador avançat que ha fet públic aquest divendres el departament d'Estadística. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria una estabilització respecte la variació interanual de l’IPC avaluat al març, que també va ser del 3%. D’altra banda, la variació mensual estimada respecte el mes de març d’enguany se situa en un 0,2% positiu.

L'indicador avançat es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada per al càlcul de l’IPC. Suposa un càlcul previ de l’IPC amb el 99% aproximat dels preus d’abril entrats. Per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior. Així, es tracta únicament d'una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l’IPC.



Quant als països veïns, a Espanya se situa en el 2,6%, que en cas de confirmar-se, suposaria un augment de tres dècimes respecte al mes de març. A França se situa en l'1,2%, que suposaria un augment d'una dècima respecte al març.