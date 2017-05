L'IPC avançat de maig situa la inflació anual en el 2,9%

La inflació anual se situaria en el 2,9% aquest mes de maig, segons el càlcul de l'índex de preus al consum (IPC) avançat fet públic pel departament d'Estadística, que remarca el descens d'una dècima respecte l'abril, en cas que s'acabi confirmant aquesta primera estimació, i l'estabilització de preus que suposaria després dels augments que s'han produït en els darrers mesos.

D'altra banda, l’IPC avançat a Espanya del mes de maig se situa en l’1,9%. En cas de confirmar-se, suposaria un decreixement de set dècimes respecte al mes d’abril. Pel que fa a França, se situa en el 0,8%, que si es confirmés suposaria un descens de quatre dècimes respecte al mes d’abril.

L’indicador avançat es calcula amb l’objectiu d’aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d’estadística de la Unió Europea, i es difon a finals de cada mes. Des d'Estadística posen en relleu que aquest indicador es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l’IPC i la diferència rau en la informació utilitzada. Suposa un càlcul previ de l’IPC amb el 98% aproximat dels preus de maig entrats. Així, per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior. Val a dir, doncs, que proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l’IPC.