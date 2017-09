L'IPC se situa en el 2,1% a l'agost

El departament d'Estadística ha facilitat aquest dijous les dades de l'IPC del mes d'agost, que se situa en el 2,1%, la qual cosa confirma la davallada que es va iniciar a la primavera quan es va arribar a assolir un 3%, després d'un any de pujada continuada. Pel que fa als països veïns, a Espanya l'IPC se situa en l'1,6% i a França en el 0,9%.

L'Índex de Preus al Consum (IPC) se situa en el 2,1% al mes d’agost, dues dècimes menys que al juliol, segons les dades festes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística. Aquesta dada confirma la tendència a la baixa que es va iniciar a la primavera quan es va arribar a assolir un 3%.

En termes anyals, els grups de l’IPC que provoquen que la variació de l’agost es mantingui a l’alça són els mobles, estris domèstics i serveis per a la llar, principalment per un augment de la variació anual dels preus de les cristalleries, vaixelles i estris domèstics, i la salut.

Per contra, els grups de l’IPC que desacceleren la variació d’agost són el transport, a causa de la baixada de la variació anual dels preus dels carburants i lubricants respecte el mes anterior; els béns i serveis diversos; l’habitatge, gas i electricitat, principalment per un creixement menor de la variació anual dels preus de combustibles líquids i altres en relació al mes anterior; i els aliments, begudes i tabac, que ve provocada per un increment inferior de la variació anual dels preus dels llegums i verdures. També provoquen una desacceleració els preus dels hotels, cafès i restaurants, el vestit i el calçat i l’esbarjo, mentre que l’ensenyament s’ha mantingut estable.

Pel que fa a les variacions mensuals, ofereixen un comportament a l’alça els mobles i serveis per a la llar i la salut, mentre que tenen un efecte moderador el grup dels hotels, cafès i restaurants, l'esbarjo, espectacles i cultura, el transport; el vestit i calçat; l'habitatge, gas i electricitat; i els aliments begudes i tabac, ja sigui per que augmenten menys que l'any anterior o perquè disminueixen més.

Espanya i França

Pel que fa als països veïns, la variació anual de l'IPC d'Espanya a l’agost se situa en l'1,6%, conseqüència de la influència positiva del transport, principalment per un augment dels preus dels carburants envers a la baixada de l’any anterior, i de l'habitatge, a conseqüència d’un augment dels preus del gas i del gasoli de calefacció. A França, l'IPC se situa en el 0,9%, a conseqüència de la influència positiva dels preus de l’energia a causa de l’augment dels preus del petroli.