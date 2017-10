L'IPC se situa en el 2,2% al setembre

Les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística situen l'Índex de Preus al Consum (IPC) del setembre en el 2,2%, que suposa un lleuger increment d'una dècima respecte a l'agost. Des de la primavera, quan va arribar a situar-se en el 3%, l'IPC ha anat baixant fins al 2,1% del mes d'agost. El transport, la salut, l'habitatge, gas i electricitat, i els aliments, begudes i tabac han contribuït a aquesta tandència a l'alça al mes de setembre. Quant als països veïns, a Espanya l'IPC del setembre se situa en l'1,8% (dues dècimes més que a l'agost) i a França en l'1% (una dècima més).

Aquest setembre, però, ha augmentat a causa d’una pujada dels preus del transport –ha crescut la variació dels preus dels carburants-; la salut; l’habitatge, gas i electricitat, per l’augment dels combustibles; i els aliments, begudes i tabac, principalment per un augment de la variació anual dels preus de la fruita i dels olis greixos. El vestit i el calçat, l’esbarjo (pel decreixement de la variació anual dels preus dels viatges turístics) i l’ensenyament, però, han desaccelerat aquesta variació, mentre que els grups dels béns i serveis; mobles i serveis per a la llar, i els hotels, cafés i restaurants han mantingut la variació.

Pel que fa a l'IPC dels països veïns, a Espanya se situa en l'1,8%, una pujada de dues dècimes respecte a l'agost. Aquest augment és conseqüència de l’influència positiva dels aliments i begudes no alcohòliques i de l'oci i cultura. D'altra banda, l'habitatge té una influència negativa a causa d’un creixement menor dels preus de l’electricitat i de la gasolina per a la calefacció, respecte el mes de setembre de l’any anterior. Finalment , la variació anual de l’IPC de França de setembre se situa a l'1%, una dècima més que a l'agost. Aquesta acceleració és conseqüència de la influència positiva dels preus de l'energia i de l'alimentació.