L'OCDE situa Andorra entre els països que respecten àmpliament l'intercanvi d'informació fiscal

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha tret de la llista negra d'evasió fiscal del Fòrum Global sobre la Transparència Fiscal Panamà, Guatemala i Micronèsia, mentre que set altres jurisdiccions, entre les quals hi ha Andorra, que fins ara es consideraven "parcialment" conformes amb el criteri d'intercanvi d'informació sobre demanda (EOIR), passen a ser considerats països que el respecten "àmpliament". Tal com recull l'Agència EFE, l'OCDE constata que en els últims quinze mesos s'han constatat "progressos massius" en el compliment d'aquest estàndard.

(Seguirà ampliació)