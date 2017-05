Manuel Varela:”Les autoritats americanes van respondre a l’enuig amb el Govern d’Andorra atacant la BPA”

“A mitjans del 2014 el govern nordamericà estava enfadat amb el govern d’Andorra perquè volia que controlés el moviment de diners en efectiu que creuava la frontera d’Espanya. Però Andorra no va respondre i Estats Units va prendre mesures. Paral•lel això està tot el moviment de Catalunya i les qüestions de la família Pujol”, afirma Manuel Varela, que és advocat espanyol i soci en el bufet Lewis Beach Kaufmann Middlemiss, en Washington, que és qui porta la demanda de la família Cierco, propietària de la Banca Privada d’Andorra (BPA) contra els EUA. Declaracions fetes publiques avui en una entrevista al Faro de Vigo i que expliquen segons el lletrat les raons per les quals es va desencadenar amb la nota FinCEN tot l'afer de la BPA.

Segons Varela, a un dels germans Cierco li van demanar comptes dels expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i la seva família i d’Artur Mas, així com també de l’actual vicepresident Oriol Junqueras. Només però es va aportar informació de la família Pujol i al març del 2015 cau la nota 311 de la FinCEN, segons explica Varela. “Això fa pensar que la policia espanyola no estava contenta amb la informació, i mentre les autoritats americanes estaven buscant la manera de respondre al seu enuig amb el govern d’Andorra i tenien la manera de fer-ho, atacant al BPA. Això no és la meua teoría, és una cosa que el Govern dels Estats Units per part d’un cònsol en Madrid va dir en una conferència. Va reconèixer que no estaven contents amb la resposta d’Andorra i que van haver de fer ús del martell”, explica l’advocat.

380 PÀGINES DE DOCUMENTACIÓ

Varela explica en l’entrevista que la demanda de la família Cierco contra els Estats Units està lligada amb la Llei de la Transparència, en la qual demanen les comunicacions entre EUA, Espanya i Andorra per demostrar com va ser l’actuació de la policia espanyola. “Sempre han negat que va haver aquestes comunicacions i pensem que els arxius de FinCEN van a demostrar que sí existeixen”, comenta. Segons el lletrat, el govern americà té 30 dies per respondre la demanda, però puntualitza que la resolució tardarà uns mesos. Segons manifesta Varela, el departament del Tresor dels EUA “ha confirmat que té més de 380 pàgines de documentació que responen a la nostra petició sobre les comunicacions entre Andorra, Espanya i Estats Units”. A més, manifesta que per llei aquesta documentació l’han de facilitar i si la retenen han d’explicar els motius, segons Varela, “el fet de dirnos quan van ser aquestes comunicacions i si van ser al 2014 ja ens valen”.