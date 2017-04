MoraBanc Digital incrementa les sol•licituds d’alta un 239%

En els primers tres mesos de funcionament de MoraBanc Digital, la nova plataforma de banca online del banc, ha deixat un balanç que mostra la bona acceptació que ha tingut per part dels clients i l’evolució positiva de l’ús de la banca digital a Andorra.

En aquest primer trimestre MoraBanc Digital ha incrementat el nombre de sol•licituds d’altes de clients un 239%. El projecte de modernització de l’entorn digital inclou la nova web pública del banc, que ha incrementat els seus usuaris un 59% i les visites un 107%.

Una de les funcionalitats més utilitzades pels clients de la banca digital és l’enviament de diners, una operativa que en el cas de MoraBanc ha pujat un 34% en els primers mesos del 2017.

Els clients valoren la possibilitat d’accedir al banc en qualsevol moment i des de qualsevol ubicació i, en el primer trimestre de l’any, els accessos des de dispositius mòbils han pujat del 26% al 34%.

MoraBanc Digital és un projecte vital dins del pla estratègic i de transformació del banc. Una aposta per la modernització en què s’ha invertit un important volum de recursos. L’acceptació per part dels clients i usuaris és la millor prova que la proposta ha complert les expectatives creades.

Accés als certificats fiscals per internet i noves funcionalitats

Els clients de MoraBanc poden ara descarregar-se els seus certificats fiscals des de la banca online de manera que ja no cal passar per l’oficina en cas de necessitar el certificat de l’IRPF andorrà per a la declaració de la renda. Aquesta és la darrera novetat en l’oferta de serveis de MoraBanc Digital, una eina que introdueix millores i funcionalitats de manera constant.

Properament l’usuari podrà efectuar molta més operativa de valors per la banca online (compres per import, vendes amb ‘stop-loss’, aportacios periòdiques a fons MoraBanc, etc.) i també s’afegiran les consultes i operatives de valors a les Apps dels sistemes operatius IOS i Android.